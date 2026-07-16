Troféu da Copa do Mundo será da Espanha ou da Argentina em 2026 - Mandel Ngan / POOL / AFP

Troféu da Copa do Mundo será da Espanha ou da Argentina em 2026Mandel Ngan / POOL / AFP

Publicado 16/07/2026 12:16

A final entre Espanha e Argentina garantirá a um jogador entrar para a história como o único a conquistar a Copa do Mundo e o novo Mundial de Clubes. E há apenas dois que podem conseguir o feito: o espanhol Cucurella e o argentino Enzo Fernández.



Os dois eram companheiros de Chelsea até a temporada passada e estiveram juntos na conquista da primeira edição do torneio de clubes, em 2025. Agora em lados opostos por suas seleções, apenas um deles poderá levantar o troféu.



Já houve outros jogadores que conseguiram conquistar os dois torneios, mas no antigo Mundial de Clubes. O formato atual do torneio passou para como era a Copa do Mundo, com 32 times e oito grupos, além de ser disputado a cada quatro anos.

Cucurella e Enzo Fernández na Copa do Mundo



O lateral-esquerdo foi titular absoluto da Espanha nas sete partidas disputadas e é um dos destaques da campanha. Cucurella participou diretamente de dois gols, com duas assistências contra a Áustria, na fase de 16avos, e foi peça fundamental na defesa para parar o poderoso ataque da França.



Já o volante começou entre os titulares em seis jogos da Argentina - foi poupado contra a Jordânia. Enzo Fernández tornou-se decisivo para duas classificações no mata-mata da Copa do Mundo, com dois gols: ao garantir a vitória por 3 a 2 sobre o Egito, nas oitavas de final, e empatar o placar antes da virada sobre a Inglaterra, na semifinal.

O título do Mundial de Clubes

Na primeira edição, no ano passado, o Chelsea de Cucurella e Enzo Fernández foi campeão em com 6 vitórias em sete partidas. A única derrota foi para o Flamengo, na fase de grupos, que teve também Espérance (Tunísia) e Los Angeles FC (EUA).



Já no mata-mata, o time inglês superou Benfica, Palmeiras e Fluminense até chega à final. Contra o PSG, venceu por 3 a 0, com gols de Cole Palmer (duas vezes) e João Pedro.

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