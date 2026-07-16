Troféu da Copa do Mundo será da Espanha ou da Argentina em 2026Mandel Ngan / POOL / AFP
Final da Copa tem dois jogadores que ganharam o novo Mundial de Clubes
Lateral espanhol ou volante argentino será o primeiro a conseguir os dois títulos
Cucurella e Enzo Fernández na Copa do Mundo
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