Messi celebra classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo de 2026 - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Messi celebra classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo de 2026William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 15/07/2026 22:00 | Atualizado 15/07/2026 22:16

Rio - Um dos maiores jogadores da história do futebol, Messi disputará a final da Copa do Mundo pela terceira vez na carreira. Campeão em 2022, o craque argentino levou a Argentina à decisão pela segunda edição consecutiva e, agora, tem a oportunidade de aumentar o seu legado. Após a vitória sobre a Inglaterra por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira (15), o camisa 10 se emocionou.

"É uma loucura disputar duas finais de Copa do Mundo seguidas. Vivemos emoções especiais, acho que o grupo sentiu isso e sabíamos que não era só mais uma vitória. Foi uma vitória importante que o povo argentino desejava, e nós também (...) Hoje fomos buscar o resultado outra vez quando ficou difícil. Nunca deixamos de acreditar, nem de tentar fazer o nosso jogo", disse Messi.

Foi um jogo duro desde o início e cercado de rivalidade. A Inglaterra conseguiu controlar as ações por cerca de 60 minutos e saiu na frente do placar com gol de Anthony Gordon. Após abrir o placar, os ingleses recuaram e deram campo para a Argentina, que cresceu e empilhou chances. Na reta final, Enzo Fernández fez o gol de empate, enquanto Lautaro Martínez garantiu a virada. Messi deu duas assistências.

Com a vitória, a Argentina garantiu a vaga na final da Copa do Mundo e vai decidir o título contra a Espanha, no próximo domingo (19), às 16h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. É a terceira vez que os argentinos vão disputar o título mundial desde 2014. Já a Inglaterra, por sua vez, vai disputar o terceiro lugar contra a França, no sábado (18), às 18h, em Miami, nos Estados Unidos.