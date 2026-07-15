Messi celebra classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo de 2026William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Messi celebra vaga na final da Copa do Mundo: 'Vivemos emoções especiais'
Craque argentino disputará o título pela terceira vez na carreira
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Em busca do tetracampeonato mudial, a Albiceleste enfrentará a Espanha
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