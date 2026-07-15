Técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel - Justin Setterfield / Getty Images via AFP

Técnico da seleção inglesa, Thomas TuchelJustin Setterfield / Getty Images via AFP

Publicado 15/07/2026 20:00 | Atualizado 15/07/2026 20:02

2 a 1 para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo, nesta quarta-feira (15), mas não se arrepende da estratégia defensiva que deu espaço para a virada da 'Albiceleste'.



"Não me arrependo", afirmou Tuchel ao ser questionado pela derrota depois de Antony Gordon abrir o placar para os ingleses no início do segundo tempo (55').



"Chegamos perto (...) Mas não conseguimos manter o nível depois de marcar", reconheceu o treinador.



Depois do gol de Gordon, a Inglaterra se fechou e ficou contra as cordas diante da Argentina, sem que Tuchel encontrasse uma saída a não ser mexer na equipe colocando três defensores do banco de reservas.

O técnico da Inglaterra, o alemão Thomas Tuchel, assumiu a responsabilidade pela derrota porpara a Argentina na semifinal da Copa do Mundo, nesta quarta-feira (15), mas não se arrepende da estratégia defensiva que deu espaço para a virada da 'Albiceleste'."Não me arrependo", afirmou Tuchel ao ser questionado pela derrota depois de Antony Gordon abrir o placar para os ingleses no início do segundo tempo (55')."Chegamos perto (...) Mas não conseguimos manter o nível depois de marcar", reconheceu o treinador.Depois do gol de Gordon, a Inglaterra se fechou e ficou contra as cordas diante da Argentina, sem que Tuchel encontrasse uma saída a não ser mexer na equipe colocando três defensores do banco de reservas.

A pressão argentina terminou dando resultado com os gols de Enzo Fernández (85') e Lautaro Martínez (90'+2).



"É claro que queríamos buscar o segundo gol, mas não achei que substituições ofensivas ajudariam", afirmou o alemão. "Mantivemos o nosso 4-4-2, mas ficamos cada vez mais passivos. Não conseguíamos recuperar a bola, nem mantê-la. Por isso, não acho que tenha sido um problema estrutural."



"Não modificamos nada depois do gol, mas o jogo mudou completamente", observou.



"Mudamos para uma linha de cinco defensores para fechar os espaços por dentro e ganhar força no jogo aéreo, porque logo depois do nosso gol, sem fazer mudanças, permitimos muitos cruzamentos e muitas chances", acrescentou Tuchel.



"Mas tudo bem, entendo que essas discussões existem e, claro, que há milhões de 'treinadores' depois do jogo que acham que sabem mais", continuou.



"Com certeza, a responsabilidade é do técnico", afirmou Tuchel. "Fizemos um dos nossos melhores jogos, talvez o melhor, dadas as circunstâncias. O time esteve à altura do desafio, mas não conseguimos concluir o trabalho."



"Não me arrependo de nada", concluiu.