Técnico da seleção inglesa, Thomas TuchelJustin Setterfield / Getty Images via AFP
"Não me arrependo", afirmou Tuchel ao ser questionado pela derrota depois de Antony Gordon abrir o placar para os ingleses no início do segundo tempo (55').
"Chegamos perto (...) Mas não conseguimos manter o nível depois de marcar", reconheceu o treinador.
Depois do gol de Gordon, a Inglaterra se fechou e ficou contra as cordas diante da Argentina, sem que Tuchel encontrasse uma saída a não ser mexer na equipe colocando três defensores do banco de reservas.
"É claro que queríamos buscar o segundo gol, mas não achei que substituições ofensivas ajudariam", afirmou o alemão. "Mantivemos o nosso 4-4-2, mas ficamos cada vez mais passivos. Não conseguíamos recuperar a bola, nem mantê-la. Por isso, não acho que tenha sido um problema estrutural."
"Não modificamos nada depois do gol, mas o jogo mudou completamente", observou.
"Mas tudo bem, entendo que essas discussões existem e, claro, que há milhões de 'treinadores' depois do jogo que acham que sabem mais", continuou.
"Com certeza, a responsabilidade é do técnico", afirmou Tuchel. "Fizemos um dos nossos melhores jogos, talvez o melhor, dadas as circunstâncias. O time esteve à altura do desafio, mas não conseguimos concluir o trabalho."
"Não me arrependo de nada", concluiu.
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