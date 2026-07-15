Endrick em treino da Seleção - Nelson Terme / CBF

Endrick em treino da SeleçãoNelson Terme / CBF

Publicado 15/07/2026 18:50

Rio - A provável renovação na seleção brasileira na próxima Copa do Mundo levou o jornal espanhol "AS" especular sobre a prováveis referências no próximo ciclo. Além de Vini Jr, o atacante Endrick pode ser uma peça fundamental na equipe de Carlo Ancelotti.

"Endrick ainda será jovem, com 23 anos, para o atacante do Real Madrid. Sob o comando de Ancelotti, ele teve pouco tempo de jogo até agora, mas espera-se que ele mude essa situação nos próximos anos", disse o diário.

Bruno Guimarães, que perdeu um pênalti contra a Noruega, foi apontado como um dos possíveis líderes da seleção brasileira no próximo ciclo.

"Guimarães será um jogador fundamental na Copa do Mundo de 2030. O meio-campista do Newcastle terá 32 anos no torneio", concluiu.