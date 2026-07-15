Endrick em treino da SeleçãoNelson Terme / CBF
Jornal espanhol vê Endrick como futuro protagonista na Copa de 2030
Jogador do Real Madrid terá 23 anos
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