Didier Deschamps, técnico da seleção francesa - AFP

Didier Deschamps, técnico da seleção francesaAFP

Publicado 15/07/2026 17:43

A Fifa respondeu, nesta quarta-feira (15), às críticas do técnico da França, Didier Deschamps, sobre a atuação do árbitro salvadorenho Iván Barton na derrota dos 'Bleus' por 2 a 0 para a Espanha na semifinal da Copa do Mundo.



"Em resposta aos comentários de Didier Deschamps, que questionou se o árbitro da partida tinha o nível necessário para apitar uma semifinal, a resposta da Fifa é clara: sim, absolutamente, nossos árbitros são de classe mundial", disse à AFP o italiano Pierluigi Collina, chefe de arbitragem da entidade máxima do futebol.