Estados Unidos - A rivalidade entre Argentina e Inglaterra no futebol ganhou um grande capítulo nesta quarta-feira (15), antes mesmo do começo da semifinal da Copa do Mundo. Antes do começo da partida, torcedores sul-americanos vaiaram o hino inglês. A situação repercutiu nas redes sociais.
Alguns torcedores consideram que desrespeito passou de todos os limites, enquanto outros dizem que faz parte do futebol.
A semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina, marcada para quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), mobilizou um forte esquema de segurança em Atlanta. O Departamento de Polícia da cidade confirmou nesta terça que reforçará o efetivo nas imediações do estádio, em áreas de grande circulação e nos principais pontos de encontro de torcedores.
O objetivo é reduzir o risco de incidentes antes, durante e depois da partida considerada pelo FBI como a de maior risco desta edição do torneio. Segundo as autoridades, equipes extras de policiais já começaram a atuar na operação.
Histórico da rivalidade entre Inglaterra e Argentina
A avaliação leva em conta não apenas a rivalidade no campo, com confrontos marcantes na Copa como o de 1986, como também tem forte relação com a Guerra das Malvinas, entre os dois países, em 1982.
A preocupação com a segurança aumentou diante do jogo, principalmente por causa de registros de brigas entre torcedores das duas seleções nos Estados Unidos. A última aconteceu em Miami, no domingo (12).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.