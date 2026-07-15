Jogadores ingleses cantando hino sob vaias - Reprodução/X @oocbrsao

Jogadores ingleses cantando hino sob vaiasReprodução/X @oocbrsao

Publicado 15/07/2026 17:23 | Atualizado 15/07/2026 17:25

Estados Unidos - A rivalidade entre Argentina e Inglaterra no futebol ganhou um grande capítulo nesta quarta-feira (15), antes mesmo do começo da semifinal da Copa do Mundo. Antes do começo da partida, torcedores sul-americanos vaiaram o hino inglês. A situação repercutiu nas redes sociais.

Alguns torcedores consideram que desrespeito passou de todos os limites, enquanto outros dizem que faz parte do futebol.

A semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina, marcada para quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), mobilizou um forte esquema de segurança em Atlanta. O Departamento de Polícia da cidade confirmou nesta terça que reforçará o efetivo nas imediações do estádio, em áreas de grande circulação e nos principais pontos de encontro de torcedores.

O objetivo é reduzir o risco de incidentes antes, durante e depois da partida considerada pelo FBI como a de maior risco desta edição do torneio. Segundo as autoridades, equipes extras de policiais já começaram a atuar na operação.

Histórico da rivalidade entre Inglaterra e Argentina

A avaliação leva em conta não apenas a rivalidade no campo, com confrontos marcantes na Copa como o de 1986, como também tem forte relação com a Guerra das Malvinas, entre os dois países, em 1982.



A preocupação com a segurança aumentou diante do jogo, principalmente por causa de registros de brigas entre torcedores das duas seleções nos Estados Unidos. A última aconteceu em Miami, no domingo (12).

VEJA O VÍDEO DAS VAIAS

desrespeito dos argentinos gritando no meio do hino da inglaterra pic.twitter.com/dfx4L9dkqx — out of context brasileirão (@oocbrsao) July 15, 2026

* Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato