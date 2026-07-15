Michael Olise disputa jogada com Rodri - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Michael Olise disputa jogada com RodriWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 15/07/2026 14:40

Rio - De possível craque da Copa a vilão. Essa foi trajetória de Michael Olise, de 24 anos, segundo a imprensa francesa. O meia-atacante foi tratado como o principal culpado da derrota dos bicampeões na semifinal da competição para a Espanha por 2 a 0.

"Colocamos o Olise na mesma mesa que Platini e Zidane, mas ele nem está na própria cozinha", afirmou o jornalista Daniel Riolo, durante o programa "After RMC".

O jornal francês "L'Equipe" deu uma nota 3 para a atuação discreta de Olise na partida. O meia-atacante é o principal garçom da Copa do Mundo com cinco assistências.

"O meio-campista do Bayern de Munique passou completamente despercebido e foi dominado pelo bloco defensivo e pela pressão exercida pela equipe espanhola", disse o diário.