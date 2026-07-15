Michael Olise disputa jogada com RodriWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Olise vira principal 'vilão' por derrota na Copa em imprensa francesa
Jogador, de 24 anos, teve atuação discreta contra a Espanha
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