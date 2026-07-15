Jogadores da Espanha comemoram classificação para a final da Copa do Mundo - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Jogadores da Espanha comemoram classificação para a final da Copa do MundoWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 15/07/2026 14:13

"Banho histórico", "Grandiosos": a imprensa espanhola não poupou adjetivos nesta quarta-feira (15) para celebrar a classificação da seleção do país à final da Copa do Mundo, após a vitória por 2 a 0 sobre a França

"Uma Espanha extraordinária deixa a França para trás", escreve na manchete o jornal esportivo AS, que definiu a seleção francesa como "a melhor seleção até aqui no campeonato", com "gigantes como Mbappé, Olise e Dembélé".

"A segunda estrela, esse milagre, está um pouquinho mais perto", destacou o jornal madrilenho.

Por sua vez, o El País menciona em sua capa uma "Espanha prodigiosa" ao lado de uma foto do lateral Pedro Porro, autor do segundo gol.

"Banho histórico", afirma o Marca, outro jornal esportivo com sede em Madri, destacando a "exibição tática" do técnico Luis De la Fuente.

Para o catalão La Vanguardia, "Espanha toma a Bastilha", em alusão à festa nacional francesa.

O jornal ABC destaca, por sua vez, o "enorme esforço coletivo e uma profusão de ideias no ataque" da Espanha em uma partida "titânica".