'Dibu' Martínez provocou torcida francesa ao receber troféu da Luva de Ouro, na final da Copa 2022 - Kirill Kudryavtsev / AFP

'Dibu' Martínez provocou torcida francesa ao receber troféu da Luva de Ouro, na final da Copa 2022Kirill Kudryavtsev / AFP

Publicado 15/07/2026 11:36





A publicação destacou que as atitudes de Martínez na última Copa do Mundo geraram até mudanças nas regras do esporte para impedir este tipo de comportamento. Uma das táticas citadas é quando o goleiro caminha até o jogador antes da cobrança para atrapalhar a sua concentração.



LEIA MAIS: Jogo de maior risco, Inglaterra x Argentina terá reforço de segurança O goleiro da seleção argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, é conhecido pelo seu estilo de jogo catimbeiro e provocador, especialmente em disputas de pênaltis. A fama rendeu uma matéria do jornal britânico 'The Sun', que listou 10 "truques sujos" do jogador antes do confronto da seleção sul-americana com a Inglaterra, pela semifinal da Copa do Mundo, nesta quarta-feira (15).A publicação destacou que as atitudes de Martínez na última Copa do Mundo geraram até mudanças nas regras do esporte para impedir este tipo de comportamento. Uma das táticas citadas é quando o goleiro caminha até o jogador antes da cobrança para atrapalhar a sua concentração.





O jogo entre Argentina e Inglaterra começa às 16h (horário de Brasília), no estádio Mercedes-Benz, em Atlanta. O vencedor enfrenta a Espanha na final da Copa do Mundo, no próximo domingo (19).



LEIA MAIS: De Paul rebate críticas à defesa da Argentina: 'Melhores do mundo' Além disso, o jornal também lembra que o atleta faz provocações verbais aos adversários, questiona os árbitros e comemora as defesas de forma "exagerada", com sua famosa dança mexendo os ombros.O jogo entre Argentina e Inglaterra começa às 16h (horário de Brasília), no estádio Mercedes-Benz, em Atlanta. O vencedor enfrenta a Espanha na final da Copa do Mundo, no próximo domingo (19).

Confira a lista de 'truques sujos'

1 - Caminhar até o cobrador de pênalti antes do chute;

2 - Provocação verbal;

3 - Segurar a bola antes da cobrança de pênalti;

4 - Arremessar a bola para longe antes da cobrança de pênalti;

5 - Questionamentos ao árbitro;

6 - Tocar nas traves antes da cobrança para afirmar sua altura;

7 - Contato visual;

8 - Comemorações exageradas e provocativas;

9 - Assumir o papel de "vilão" para provocar a torcida e os adversários;

10 - Criar falsa sensação de confiança no adversário.