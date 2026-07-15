'Dibu' Martínez provocou torcida francesa ao receber troféu da Luva de Ouro, na final da Copa 2022Kirill Kudryavtsev / AFP
A publicação destacou que as atitudes de Martínez na última Copa do Mundo geraram até mudanças nas regras do esporte para impedir este tipo de comportamento. Uma das táticas citadas é quando o goleiro caminha até o jogador antes da cobrança para atrapalhar a sua concentração.
LEIA MAIS: Jogo de maior risco, Inglaterra x Argentina terá reforço de segurança
O jogo entre Argentina e Inglaterra começa às 16h (horário de Brasília), no estádio Mercedes-Benz, em Atlanta. O vencedor enfrenta a Espanha na final da Copa do Mundo, no próximo domingo (19).
LEIA MAIS: De Paul rebate críticas à defesa da Argentina: 'Melhores do mundo'
Confira a lista de 'truques sujos'
2 - Provocação verbal;
3 - Segurar a bola antes da cobrança de pênalti;
4 - Arremessar a bola para longe antes da cobrança de pênalti;
5 - Questionamentos ao árbitro;
6 - Tocar nas traves antes da cobrança para afirmar sua altura;
7 - Contato visual;
8 - Comemorações exageradas e provocativas;
9 - Assumir o papel de "vilão" para provocar a torcida e os adversários;
10 - Criar falsa sensação de confiança no adversário.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.