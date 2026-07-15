Pauta sobre a copa do Mundo jogo entre Argentina e Inglaterra.Érica Martin/Agência O Dia
Camilo Rodrigues, outro morador, também prefere ver a seleção sul-americana na final. "É importante para a América do Sul. Mesmo encostando no Brasil em número de títulos, ainda prefiro que a taça fique no nosso continente. Não quero ver mais um europeu campeão", conta.
Apoio a Lionel Messi
No Bairro Argentino, entre Brás de Pina e Vila da Penha, também na Zona Norte, o apoio a Messi também existe. Denilson Santos, de 39 anos, trabalha na região e prefere ver um sul-americano levantar a taça. "Não vou ficar dando moral para os caras lá de fora. Vou torcer para a Argentina. Só não faria isso se fosse contra o Brasil, porque não nego minha pátria. Fora isso, gosto deles. Até usaria uma camisa da Argentina com a 10 do Messi", diz, com bom humor.
Moradora do bairro, Rosana Mazulo, de 66 anos, conta que a preferência pela Albiceleste não tem relação com o nome do local. "A torcida não tem a ver com isso. Infelizmente, o Brasil caiu, então prefiro que vença o melhor. Para mim, é a Argentina", opina.
Torcida para os ingleses
Apesar de a maioria preferir a Argentina, também há quem torça para a Inglaterra. Gabriel Selena, de 23 anos, do Bairro Argentino, admite ser fã de Messi, mas acredita que chegou a hora de os ingleses conquistarem o mundo. "Sou fã do Messi, mas está na hora da Inglaterra ganhar de novo. Eles só têm um título", conta.
Pedro Barreto, de 40 anos, também aposta na seleção inglesa. Para ele, a equipe chega mais preparada: "A Inglaterra tem um conjunto melhor e está fisicamente mais forte. A Argentina vem caindo de rendimento durante os jogos. Se passar, espero que seja vice!".
Ele afirma que não concorda com brasileiros que torcem pela rival: "Respeito, mas sou totalmente contra. O Messi é um ídolo, mas a Argentina é rival histórica do Brasil. Além disso, há muitos casos de racismo envolvendo torcedores argentinos. Não consigo torcer por eles. Não merecem ser campeões da Copa", dispara.
Nathalia Machado, de 27 anos, também é a favor dos ingleses, mesmo morando no Argentino: "Quero que a Argentina se lasque (risos). Meu marido é apaixonado pelo Messi. Acho que morar no bairro deixou essa brincadeira ainda maior em casa. Meu filho também entrou na onda, mas vou ser do contra. Minha torcida é toda da Inglaterra!".
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