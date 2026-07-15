Pauta sobre a copa do Mundo jogo entre Argentina e Inglaterra. - Érica Martin/Agência O Dia

Pauta sobre a copa do Mundo jogo entre Argentina e Inglaterra.Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 15/07/2026 08:30 | Atualizado 15/07/2026 11:39

Rio - A semifinal da Copa do Mundo coloca Inglaterra e Argentina frente a frente. No Rio de Janeiro, a rivalidade ganha um cenário curioso: a cidade conta com o recém-criado Bairro dos Ingleses e o Bairro Argentino, oficializado no ano passado. Enquanto as seleções jogam nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), por uma vaga na decisão, moradores dos dois locais revelaram ao O DIA para quem vai a torcida agora que o Brasil já está fora do Mundial.

Morador do Bairro dos Ingleses, entre Del Castilho e Maria da Graça, na Zona Norte, Sebastião Gulinelli, de 66 anos, explica que o nome da região remete aos técnicos e engenheiros britânicos que vieram ao Rio para trabalhar na antiga Companhia de Tecidos Nova América, onde atualmente funciona o Shopping Nova América. O local ainda aguarda reconhecimento oficial como bairro.

"Moro aqui há 20 anos. O reconhecimento vai ser importante porque traz melhorias, principalmente na segurança. O bairro é maravilhoso, tem suas deficiências, mas é muito tranquilo. A Nova América era uma fábrica inglesa. Os empresários compraram casas aqui e passaram a morar na região. Foi daí que surgiu o nome. Algumas moradias até lembram construções inglesas. É bem curioso", conta. Apesar disso, Sebastião vai torcer pela Argentina. Admirador de Lionel Messi, ele espera ver o camisa 10 conquistar o bicampeonato mundial.

João Marcos, de 23 anos, também está na torcida. Fã declarado do craque argentino, ele aposta na classificação da Albiceleste: "O Messi vai se consagrar. 2 a 1 Argentina. Não dá para a Inglaterra."



Camilo Rodrigues, outro morador, também prefere ver a seleção sul-americana na final. "É importante para a América do Sul. Mesmo encostando no Brasil em número de títulos, ainda prefiro que a taça fique no nosso continente. Não quero ver mais um europeu campeão", conta.

João Marcos (E); Pedro Barreto (D) FOTOS: Érica Martin



Apoio a Lionel Messi



No Bairro Argentino, entre Brás de Pina e Vila da Penha, também na Zona Norte, o apoio a Messi também existe. Denilson Santos, de 39 anos, trabalha na região e prefere ver um sul-americano levantar a taça. "Não vou ficar dando moral para os caras lá de fora. Vou torcer para a Argentina. Só não faria isso se fosse contra o Brasil, porque não nego minha pátria. Fora isso, gosto deles. Até usaria uma camisa da Argentina com a 10 do Messi", diz, com bom humor.



Moradora do bairro, Rosana Mazulo, de 66 anos, conta que a preferência pela Albiceleste não tem relação com o nome do local. "A torcida não tem a ver com isso. Infelizmente, o Brasil caiu, então prefiro que vença o melhor. Para mim, é a Argentina", opina.



Torcida para os ingleses



Apesar de a maioria preferir a Argentina, também há quem torça para a Inglaterra. Gabriel Selena, de 23 anos, do Bairro Argentino, admite ser fã de Messi, mas acredita que chegou a hora de os ingleses conquistarem o mundo. "Sou fã do Messi, mas está na hora da Inglaterra ganhar de novo. Eles só têm um título", conta.





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Pedro Barreto, de 40 anos, também aposta na seleção inglesa. Para ele, a equipe chega mais preparada: "A Inglaterra tem um conjunto melhor e está fisicamente mais forte. A Argentina vem caindo de rendimento durante os jogos. Se passar, espero que seja vice!".



Ele afirma que não concorda com brasileiros que torcem pela rival: "Respeito, mas sou totalmente contra. O Messi é um ídolo, mas a Argentina é rival histórica do Brasil. Além disso, há muitos casos de racismo envolvendo torcedores argentinos. Não consigo torcer por eles. Não merecem ser campeões da Copa", dispara.



Nathalia Machado, de 27 anos, também é a favor dos ingleses, mesmo morando no Argentino: "Quero que a Argentina se lasque (risos). Meu marido é apaixonado pelo Messi. Acho que morar no bairro deixou essa brincadeira ainda maior em casa. Meu filho também entrou na onda, mas vou ser do contra. Minha torcida é toda da Inglaterra!".