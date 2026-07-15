Thomas Tuchel pode chegar à final da Copa do Mundo pela Inglaterra - Reprodução / Inglaterra

Thomas Tuchel pode chegar à final da Copa do Mundo pela InglaterraReprodução / Inglaterra

Publicado 15/07/2026 09:49

desempenho da equipe espanhola que chegou a 37 partidas de invencibilidade.

A vitória da Espanha por 2 a 0 sobre a França , pela semifinal da Copa do Mundo, chamou a atenção até mesmo de um dos possíveis rivais na final. Antes da Inglaterra enfrentar a Argentina, Thomas Tuchel não escondeu a admiração pelo

O treinador inglês acompanhou apenas o primeiro tempo do duelo disputado em Dallas e admitiu ter ficado impressionado. Não apenas pela atuação recente, mas com a regularidade de resultados dos espanhóis.



"Olhem os recordes. É inacreditável. Parece que não perdem jogos em torneios. Fiquei impressionado, quanto maior o jogo, melhor eles jogam. Dou meus parabéns a todos e tomara que possamos nos encontrar", disse em entrevista coletiva na véspera da outra semifinal.



A própria Inglaterra já sofreu na pele um confronto decisivo contra a Espanha do técnico Luis de la Fuente. Foi na final da Eurocopa de 2024, quando os ingleses perderam por 2 a 1.



Logo depois, Tuchel assumiu o comando da equipe e precisa passar pela Argentina nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília) para tentar dar o troco na Copa do Mundo e conquistar pela segunda vez o título.







