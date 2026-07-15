Maradona fez dois gols contra a Inglaterra na Copa de 1986AFP
O local já era palco de disputas entre os países desde o século 19. A Argentina reivindicou o território após conquistar, em 1810, a independência da Espanha, dona do arquipélago por décadas, enquanto a Grã-Bretanha argumentava que já tinha um assentamento no local desde 1765, o Port Egmont, tomado pelos espanhóis anos depois. Os argentinos assumiram o controle da região em 1820 e permaneceram no local até 1833, quando tropas inglesas invadiram as ilhas e as reconquistaram.
Então, após mais de um século, em abril de 1982, o ditador argentino Leopoldo Galtieri lançou a Operação Rosário, com o objetivo de recuperar o domínio do local através de uma incursão militar. A ação deu início a uma guerra que durou dois meses e acabou vencida pelos ingleses. No total, 649 soldados argentinos e 255 britânicos morreram, além de três moradores. O embate deixou cicatrizes profundas nas relações entre os países.
O confronto dentro de campo
"Embora nós disséssemos, antes da partida, que o futebol não tinha nada a ver com as Malvinas, sabíamos que muitos jovens argentinos tinham morrido lá, que haviam sido mortos como passarinhos. E aquilo era uma revanche, era recuperar algo das Malvinas. Todos dizíamos, nas entrevistas antes do jogo, que não se devia misturar as coisas, mas isso era mentira. Não pensávamos em outra coisa. Era mais do que eliminar os ingleses da Copa do Mundo", disse.
A bola rolou na tarde de 22 de junho de 1986, no lendário estádio Azteca. A partida, que ganhava contornos de tensão, estava empatado até os seis minutos do segundo tempo, quando Maradona abriu o placar ao aproveitar rebatida errada da defesa inglesa e tocar com a mão na saída do goleiro Shilton, em movimento que ficou conhecido como "La Mano de Dios" (A Mão de Deus, em espanhol). Depois, o próprio camisa 10 da Argentina fez o segundo após pegar a bola no meio-campo e enfileirar a defesa inglesa, marcando o que seria eleito como o "Gol do Século" em votação popular.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.