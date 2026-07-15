André Rizek apresentando o programa 'Seleção Sportv'Reprodução / Sportv

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João André Pombo
Rio - Durante o programa "Seleção Sportv" de terça-feira (14), o apresentador André Rizek declarou que está torcendo pela Argentina conquistar o tetra na Copa do Mundo. A fala gerou muitas críticas e hostilidades de torcedores nas redes sociais.
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O comentarista já é conhecido por falar o que acredita independente da repercussão, inclusive, já havia se envolvido em polêmica nessa Copa. Ele criticou o comentário do presidente Lula sobre o Neymar ser o primeiro jogador "home office" da história e se desentendeu com seu ex-companheiro de emissora, Juninho Pernambucano.
Alguns torcedores brasileiros não gostaram da torcida declarada para a seleção argentina por conta da rivalidade histórica que existe com o Brasil. No "X", o antigo Twitter, um usuário disse "Torcer para Argentina é um grande sinal de desvio de caráter!" enquanto outro foi além: "Dia que eu torcer pra Argentina pode me jogar num hospital psiquiátrico porque não tô bem da cabeça".
* Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato