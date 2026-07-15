Post Malone foi anunciado pela Fifa nesta quarta-feira (15)Reprodução / X
Post Malone será atração principal do show de encerramento da Copa
Apresentação do cantor norte-americano começará 90 minutos antes da final
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