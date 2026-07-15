Post Malone foi anunciado pela Fifa nesta quarta-feira (15) - Reprodução / X

Post Malone foi anunciado pela Fifa nesta quarta-feira (15)Reprodução / X

Publicado 15/07/2026 17:01

Estados Unidos - A Fifa anunciou o rapper estadunidense Austin Richard Post, conhecido pelo nome artístico Post Malone, como atração principal do show de encerramento da Copa do Mundo. O cantor se apresentará no MetLife Stadium, palco da final, 90 minutos antes de a bola rolar.

A decisão está marcada para o próximo domingo (19), às 16h (de Brasília). Assim, Post Malone — dono de hits como "Sunflower", "Circles", "Rockstar", "Congratulations" e "Better Now" — irá pisar no palco por volta das 14h30 (de Brasília). O presidente da Fifa, Gianni Infantino, mostrou entusiasmo com o anúncio.

"Em um momento em que esporte, cultura e a atenção global convergem, Post Malone apresentará um show concebido para celebrar a trajetória do torneio e criar uma atmosfera vibrante antes de todos voltarem os olhos para os dois finalistas. Estamos entusiasmados em contar com tantas estrelas em campo, tanto do mundo do futebol quanto do entretenimento", disse o mandatário.

O intervalo da final da Copa do Mundo também terá show estrelado. Na última semana, a entidade anunciou o cantor canadense Justin Bieber como atração , ao lado de Shakira, Madonna e o grupo de K-pop "BTS". Esta será a primeira vez que a decisão do torneio terá uma apresentação entre o primeiro e o segundo tempo.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Theo Faria