Sébastien Migné deixa o comando técnico do HaitiFranck Fife / AFP
Sébastien Migne comandou o Haiti entre 2024 e 2026. Durante sua passagem, foram 27 jogos, com 13 vitórias, cinco empates e nove derrotas. Além disso, conquistou a classificação para esta edição do Mundial, recolocando a seleção no torneio após 52 anos.
A campanha na Copa
Veja o comunicado da Federação Haitiana:
Seu mandato será lembrado especialmente pela histórica classificação do Haiti para a Copa do Mundo da FIFA de 2026, uma grande conquista que permitiu que toda uma nação se reconectasse com a mais prestigiosa das competições mundiais, cinquenta e dois anos após sua primeira participação.
Esta decisão, tomada num espírito de respeito mútuo e diálogo, permite que cada parte continue tranquilamente a próxima etapa do seu processo.
A Federação Haitiana de Futebol agradece calorosamente ao Sr. Sébastien Migné por sua contribuição para o desenvolvimento do futebol haitiano e lhe deseja muito sucesso no restante de sua carreira profissional.
A Federação Haitiana de Futebol continuará, com a mesma ambição, o trabalho de estruturação e profissionalização empreendido nos últimos anos, a fim de consolidar os ganhos e seguir promovendo o futebol haitiano, em benefício de todos os seus componentes.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.