Sébastien Migné deixa o comando técnico do Haiti - Franck Fife / AFP

Sébastien Migné deixa o comando técnico do HaitiFranck Fife / AFP

Publicado 15/07/2026 15:18

A Federação Haitiana de Futebol anunciou nesta terça-feira (14) a saída do treinador Sébastien Migne, após a eliminação na Copa do Mundo. A entidade chegou a um acordo com o comandante de 53 anos, encerrando a parceria de forma mútua e amigável.



Sébastien Migne comandou o Haiti entre 2024 e 2026. Durante sua passagem, foram 27 jogos, com 13 vitórias, cinco empates e nove derrotas. Além disso, conquistou a classificação para esta edição do Mundial, recolocando a seleção no torneio após 52 anos.

A campanha na Copa

No Mundial, o Haiti enfrentou Escócia, Brasil e Marrocos, no Grupo C. A seleção perdeu os três jogos: 1 a 0 para os escoceses, 3 a 0 para os brasileiros e 4 a 2 para os marroquinos.

Veja o comunicado da Federação Haitiana:

A Federação Haitiana de Futebol (FHF) informa ao público que chegou hoje (14) a um acordo com o técnico da seleção nacional, Sr. Sébastien Migné, encerrando a colaboração de forma mútua e amigável.

A Federação Haitiana de Futebol deseja elogiar o profissionalismo, o comprometimento e a dedicação demonstrados pelo técnico Migné durante todo o seu período à frente da seleção masculina.



Seu mandato será lembrado especialmente pela histórica classificação do Haiti para a Copa do Mundo da FIFA de 2026, uma grande conquista que permitiu que toda uma nação se reconectasse com a mais prestigiosa das competições mundiais, cinquenta e dois anos após sua primeira participação.



Esta decisão, tomada num espírito de respeito mútuo e diálogo, permite que cada parte continue tranquilamente a próxima etapa do seu processo.



A Federação Haitiana de Futebol agradece calorosamente ao Sr. Sébastien Migné por sua contribuição para o desenvolvimento do futebol haitiano e lhe deseja muito sucesso no restante de sua carreira profissional.



A Federação Haitiana de Futebol continuará, com a mesma ambição, o trabalho de estruturação e profissionalização empreendido nos últimos anos, a fim de consolidar os ganhos e seguir promovendo o futebol haitiano, em benefício de todos os seus componentes.



Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob a supervisão de Theo Faria