Emiliano Dibu Martínez - Thomas Coex/AFP

Emiliano Dibu Martínez Thomas Coex/AFP

Publicado 15/07/2026 16:40

Estados Unidos – Argentina e Inglaterra se enfrentam nesta quarta-feira (15), pela semifinal da Copa do Mundo. O duelo tem um significado especial para o goleiro Dibu Martínez. Aos 33 anos, o argentino superou Ubaldo Fillol e se tornou o goleiro com mais partidas disputadas pela Argentina em Copas do Mundo, com 14 jogos.



Esta é a segunda Copa do Mundo de Dibu Martínez pela seleção argentina. No confronto contra a Suíça, pelas quartas de final, o goleiro já havia ultrapassado Sergio Romero, que disputou 12 partidas em Mundiais. Agora, deixa para trás Ubaldo Fillol, que atuou em 13 jogos pela Argentina, distribuídos entre as edições de 1974, 1978, quando conquistou o título, e 1982.





Ao todo, Dibu Martínez soma 65 partidas pela seleção argentina. O goleiro foi um dos destaques da campanha do título da Copa do Mundo de 2022, sendo decisivo nas disputas por pênaltis contra a Holanda e na final diante da França.



Caso a Argentina avance à decisão, Dibu poderá chegar a 15 jogos em Copas do Mundo e ampliar ainda mais o recorde. A final será disputada no próximo domingo (19), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium. Antes disso, a Albiceleste precisa superar a Inglaterra para enfrentar a Espanha na decisão. Leia mais: Torcedores 'piram' com encontro entre Galvão Bueno e CazéTV Ao todo, Dibu Martínez soma 65 partidas pela seleção argentina. O goleiro foi um dos destaques da campanha do título da Copa do Mundo de 2022, sendo decisivo nas disputas por pênaltis contra a Holanda e na final diante da França.Caso a Argentina avance à decisão, Dibu poderá chegar a 15 jogos em Copas do Mundo e ampliar ainda mais o recorde. A final será disputada no próximo domingo (19), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium. Antes disso, a Albiceleste precisa superar a Inglaterra para enfrentar a Espanha na decisão.

* Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob a supervisão de Pedro Logato