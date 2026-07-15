Lamine Yamal em ação contra a França, na última terça-feira (14) - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Lamine Yamal em ação contra a França, na última terça-feira (14)William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 15/07/2026 18:33

Estados Unidos - Classificada para a final da Copa do Mundo de 2026 após eliminar a França na última terça-feira (14), a Espanha terá força máxima para a final. A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) confirmou que Lamine Yamal e Pedro Porro, que deixaram o campo com dores musculares, não tiveram lesões constatadas e poderão ser escalados por Luis de la Fuente.

Autor do segundo gol da vitória sobre a França, Pedro Porro foi substituído aos 38 minutos do segundo tempo. Em entrevista após o jogo, o lateral-direito confessou que "não aguentava mais" estar em campo. Lamine Yamal, por outro lado, jogou a partida por completo, mas deixou o estádio mancando.

Procurada pelo jornal catalão "Mundo Deportivo", a Real Federação Espanhola de Futebol descartou as chances de lesão dos dois e confirmou que Luis de la Fuente terá os 26 convocados à disposição para a decisão do torneio.

Espanha e Argentina se enfrentam no domingo (19), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de João Alexandre Borges