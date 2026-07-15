Jogadores da Argentina comemoram após garantirem vaga na final da Copa do MundoVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia
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