Jogadores da Argentina comemoram após garantirem vaga na final da Copa do Mundo - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Jogadores da Argentina comemoram após garantirem vaga na final da Copa do MundoVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 15/07/2026 19:58

Estados Unidos - A Argentina está na decisão da Copa do Mundo de 2026. A conquista da vaga veio com a vitória sobre a Inglaterra por 2 a 1 em Atlanta, nesta quarta-feira (15), pela semifinal do torneio. Os ingleses saíram na frente, mas a Albiceleste não jogou a toalha e construiu a virada na reta final de partida. Na final, enfrentará a Espanha.

Nas redes sociais, internautas lamentaram a classificação dos 'hermanos' e também criticaram o técnico Thomas Tuchel. Outros também abordaram a presença de Mick Jagger no estádio. O cantor até assistiu in loco à vitória da Inglaterra sobre a Noruega por 2 a 1, pelas quartas, mas não afastou a fama de "pé frio".

Veja os memes abaixo: