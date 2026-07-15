Jogadores da Argentina comemoram após garantirem vaga na final da Copa do MundoVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

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João Alexandre Borges
Estados Unidos - A Argentina está na decisão da Copa do Mundo de 2026. A conquista da vaga veio com a vitória sobre a Inglaterra por 2 a 1 em Atlanta, nesta quarta-feira (15), pela semifinal do torneio. Os ingleses saíram na frente, mas a Albiceleste não jogou a toalha e construiu a virada na reta final de partida. Na final, enfrentará a Espanha.
Nas redes sociais, internautas lamentaram a classificação dos 'hermanos' e também criticaram o técnico Thomas Tuchel. Outros também abordaram a presença de Mick Jagger no estádio. O cantor até assistiu in loco à vitória da Inglaterra sobre a Noruega por 2 a 1, pelas quartas, mas não afastou a fama de "pé frio".
Veja os memes abaixo:
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Decisão colocará Espanha, atual campeã da Euro, e Argentina, atual campeã da Copa América, frente a frente - Reprodução / X
Perfil fica na bronca com o técnico Thomas Tuchel e relembra a fama de pé frio de Mick Jagger - Reprodução / X
A Argentina vai enfrentar a Espanha em busca do quarto título de Copa do Mundo - Reprodução / X
A Espanha é a esperança dos brasileiros que secam a Argentina - Reprodução / De Sola
Fama de pé frio de Mick Jagger foi relembrada - Reprodução / De Sola
A Argentina não jogou a toalha e buscou a virada sobre a Inglaterra - Reprodução / X
Perfil cutuca o 'ciclo' da Inglaterra - Reprodução / X