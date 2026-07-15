Harry Kane é um dos destaques da Inglaterra - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Harry Kane é um dos destaques da InglaterraWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 15/07/2026 19:39 | Atualizado 16/07/2026 14:43

Estados Unidos - A Inglaterra perdeu para a Argentina por 2 a 1 nesta quarta-feira (15), em Atlanta, pela semifinal da Copa do Mundo, e terá que se contentar com a disputa do terceiro lugar. Um dos destaque da seleção do país europeu, Harry Kane analisou a partida e se desculpou pela queda dos ingleses.

"Me desculpar com todos, com o staff, com os fãs. A gente jogou um bom jogo, a gente tentou se segurar, mas nesse nível não é o suficiente. A gente trabalhou muito para estar aqui", afirmou o atacante.

A seleção inglesa abriu o placar com Anthony Gordon aos dez minutos da segunda etapa, mas a Argentina não se abalou e cresceu na partida. Aos 40, Enzo Fernández chutou de fora da área e deixou tudo igual. Já aos 47, Lautaro Martínez finalizou de cabeça para virar o jogo para a Albiceleste.

"Muita pressão na bola, principalmente no primeiro tempo, mas a gente no segundo tempo acabou indo mal, não conseguimos segurar a pressão, não conseguimos controlar o jogo. Depois do gol a gente não conseguiu igualar o jogo. A gente tentou segurar, mas no fim não foi suficiente", disse Harry Kane.

"A gente teve muitos bons momentos nesse torneio, durantes os jogos, na semifinal, a gente bateu na porta, a gente chegou perto de chegar nas finais. Esse torneio te custa muito a pressão, a mentalidade. A gente se concentrou muito nessas últimas seis, sete semanas, mas faltou um pouco nesse final", concluiu.

Argentina enfrentará a Espanha na grande decisão. A final será disputada no próximo domingo (19), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob a supervisão de João Alexandre Borges