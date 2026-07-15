Harry Kane é um dos destaques da InglaterraWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Harry Kane lamenta queda da Inglaterra e pede desculpas
A seleção levou a virada para a Argentina na reta final e vai disputar o terceiro lugar
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Camisa 10 faz questão de lembrar o ídolo argentino após a a vitória sobre a Inglaterra
Espanha e Argentina fazem 'Finalíssima' meses após jogo cancelado
Partida que colocaria frente a frente campeões da Copa América e Eurocopa não aconteceu por divergências entre federações
Schweinsteiger celebra vitória com argentinos e leva torcedores ao delírio
Alemão, de 41 anos, foi campeão em 2014
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Inglaterra foi eliminada pela Argentina na Copa do Mundo
Jogador da Espanha vai tatuar rosto de técnico se conquistar a Copa
Promessa feita antes do início do torneio depende da final com a Argentina, no dominjgo
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