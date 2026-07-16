Estados Unidos - Bastian Schweinsteiger, campeão do mundo pela Alemanha, na Copa de 2014, foi flagrado, nesta última quarta-feira (15), comemorando a classificação da Argentina para a final da competição, depois de uma vitória de virada pro 2 a 1 contra a Inglaterra, nos Estados Unidos.
O vídeo foi postado na conta pessoal de Schweinsteiger com a legenda "POV: Você eliminou a Argentina 3 vezes em Copas do Mundo. Hoje: Você comemora a classificação para a final junto com eles".
Em 2006, a Alemanha derrotou a Argentina por 4 a 2, nos pênaltis, depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal e avançou para as semifinais. No edição seguinte, novo duelo pela mesma fase, e a vitória foi por goleada de 4 a 0. Em 2014, na decisão e jogo mais importante, Schweinsteiger viveu sua consagração no futebol, depois de uma vitória por 1 a 0, na prorrogação, disputada no Maracanã.
VEJA A COMEMORAÇÃO
Bastian Schweinsteiger, campeão do mundo com Alemanha em 2014, comemorando junto com torcedores argentinos a vitória contra a Inglaterra.
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