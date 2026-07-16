Julián Álvarez em ação pela ArgentinaFoto: Odd Andersen/AFP
Na lista estão jogadores importantes nas campanhas das seleções, como Julián Álvarez, decisivo na semifinal contra a Inglaterra ao marcar um dos gols da vitória argentina. Além dele, outros titulares recentes das equipes, como Nahuel Molina, Giuliano Simeone e Álex Baena, também representam o clube espanhol.
Além disso, não é a primeira vez que isso acontece. Esta é a terceira Copa do Mundo consecutiva em que o Atlético de Madrid lidera a lista de jogadores presentes entre as seleções finalistas. Nas edições de 2018 e 2022, o clube também foi o que mais teve representantes na decisão.
Confira a lista de jogadores finalistas do Atlético de Madrid:
- Marcos Llorente (ESP)
- Marc Pubill (ESP)
- Alex Baena (ESP)
- Alejandro Grimaldo (ESP)
- Juan Musso (ARG)
- Giuliano Simeone (ARG)
- Nahuel Molina (ARG)
- Julián Alvarez (ARG)
- Thiago Almada (ARG)
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