Julián Álvarez em ação pela ArgentinaFoto: Odd Andersen/AFP

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Marcus Vinicius Balbino
Argentina e Espanha confirmaram vaga na final da Copa do Mundo, no próximo domingo (19), e o Atlético de Madrid alcançou mais um grande feito. O clube espanhol é o que mais cede jogadores entre as duas seleções finalistas, com nove atletas no total.

Na lista estão jogadores importantes nas campanhas das seleções, como Julián Álvarez, decisivo na semifinal contra a Inglaterra ao marcar um dos gols da vitória argentina. Além dele, outros titulares recentes das equipes, como Nahuel Molina, Giuliano Simeone e Álex Baena, também representam o clube espanhol.
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Além disso, não é a primeira vez que isso acontece. Esta é a terceira Copa do Mundo consecutiva em que o Atlético de Madrid lidera a lista de jogadores presentes entre as seleções finalistas. Nas edições de 2018 e 2022, o clube também foi o que mais teve representantes na decisão.

Confira a lista de jogadores finalistas do Atlético de Madrid:

  • Marcos Llorente (ESP)
  • Marc Pubill (ESP)
  • Alex Baena (ESP)
  • Alejandro Grimaldo (ESP)
  • Juan Musso (ARG)
  • Giuliano Simeone (ARG)
  • Nahuel Molina (ARG)
  • Julián Alvarez (ARG)
  • Thiago Almada (ARG)
 A final será disputada entre Argentina e Espanha será às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.
*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino sob a supervisão de Pedro Logato