Julián Álvarez em ação pela Argentina - Foto: Odd Andersen/AFP

Julián Álvarez em ação pela ArgentinaFoto: Odd Andersen/AFP

Publicado 16/07/2026 15:00

Argentina e Espanha confirmaram vaga na final da Copa do Mundo, no próximo domingo (19), e o Atlético de Madrid alcançou mais um grande feito. O clube espanhol é o que mais cede jogadores entre as duas seleções finalistas, com nove atletas no total.



Na lista estão jogadores importantes nas campanhas das seleções, como Julián Álvarez, decisivo na semifinal contra a Inglaterra ao marcar um dos gols da vitória argentina. Além dele, outros titulares recentes das equipes, como Nahuel Molina, Giuliano Simeone e Álex Baena, também representam o clube espanhol.





Além disso, não é a primeira vez que isso acontece. Esta é a terceira Copa do Mundo consecutiva em que o Atlético de Madrid lidera a lista de jogadores presentes entre as seleções finalistas. Nas edições de 2018 e 2022, o clube também foi o que mais teve representantes na decisão. Leia mais: Messi dedica vitória a Maradona: 'Espero que comemore lá de cima' Além disso, não é a primeira vez que isso acontece. Esta é a terceira Copa do Mundo consecutiva em que o Atlético de Madrid lidera a lista de jogadores presentes entre as seleções finalistas. Nas edições de 2018 e 2022, o clube também foi o que mais teve representantes na decisão.

Confira a lista de jogadores finalistas do Atlético de Madrid:

Marcos Llorente (ESP)

Marc Pubill (ESP)

Alex Baena (ESP)

Alejandro Grimaldo (ESP)

Juan Musso (ARG)

Giuliano Simeone (ARG)

Nahuel Molina (ARG)

Julián Alvarez (ARG)

Thiago Almada (ARG)

A final será disputada entre Argentina e Espanha será às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a definição será nos pênaltis.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino sob a supervisão de Pedro Logato