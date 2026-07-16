Jude Bellingham e Lionel Messi discutem no duelo entre Inglaterra e ArgentinaPatricia de Melo Moreira / AFP
Bellingham expõe discussão com Messi: 'Vão transformar em problema'
Inglaterra foi eliminada pela Argentina na Copa do Mundo
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