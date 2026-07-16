Jude Bellingham e Lionel Messi discutem no duelo entre Inglaterra e Argentina - Patricia de Melo Moreira / AFP

Jude Bellingham e Lionel Messi discutem no duelo entre Inglaterra e ArgentinaPatricia de Melo Moreira / AFP

Publicado 16/07/2026 13:35

Estados Unidos - Um momento que gerou repercussão na eliminação da Inglaterra para a Argentina , na última quarta-feira (15), na semifinal da Copa do Mundo, foi o desentendimento entre Jude Bellingham e Lionel Messi. Após a partida, o próprio meia inglês explicou o motivo do "bate-boca" entre os camisas 10 das seleções rivais.

"Na verdade, estávamos discutindo uma falta. Não foi nada de grave. Tenho certeza de que todos vão fazer a sua parte e transformar isso em um grande problema. Mas, na verdade, não foi nada demais. Eu achei que tinha havido uma falta antes e ele disse: 'E aquela em cima de mim?' Eu disse: 'Você é forte o suficiente para aguentar", explicou Bellingham.

Em seguida, o craque inglês fez questão de exaltar o astro argentino e destacar o "privilégio" de enfrentá-lo pela primeira vez na carreira. "Foi um privilégio jogar contra ele. Obviamente, estou do lado perdedor, o que dói muito. Mas foi um privilégio estar em campo contra um dos melhores", completou.



Fora da final, a Inglaterra enfrentará a França na disputa pelo terceiro lugar, neste sábado (18), às 18h (de Brasília), no Estádio de Miami, nos Estados Unidos. Caso vença, a seleção inglesa irá superar as campanhas de 1990 e 2018, nas quais ficou com o quarto lugar, e conseguir o segundo melhor desempenho de sua história no torneio — atrás apenas do título de 1966.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato