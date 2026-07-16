'As Malvinas são argentinas': mensagem exibida na comemoração dos jorgadoresWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Governo do Reino Unido quer punição à Argentina por faixa provocativa
Jogadores argentinos comemoraram vitória com mensagem sobre Ilhas Malvinas
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Final da Copa tem dois jogadores que ganharam o novo Mundial de Clubes
Lateral espanhol ou volante argentino será o primeiro a conseguir os dois títulos
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Jornal lista 'truques sujos' da Argentina: 'Mestres da malandragem'
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