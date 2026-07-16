Messi comemora a vitória da Argentina sobre a InglaterraWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia

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Rodrigo Souza
Rio - A Argentina está perto de escrever mais um grande capítulo na história da Copa do Mundo. Atual campeã, a seleção argentina defende o título contra a Espanha, no domingo (19), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e pode igualar um feito que só Brasil e Itália conseguiram: conquistar títulos consecutivos em Mundiais.
A Itália foi a primeira a conquistar títulos consecutivos. O primeiro título italiano aconteceu na Copa do Mundo de 1934, quando venceram a Tchecoslováquia por 2 a 1, na prorrogação. Na época, a Azzurra saiu atrás no placar, mas conseguiu o empate e, depois, virou no tempo extra.  Já em 1938, a equipe italiana venceu a Hungria por 4 a 2, na última Copa antes da Segunda Guerra Mundial.
Já o Brasil, por sua vez, obteve o feito com os títulos de 1958 e 1962. No primeiro título mundial, a seleção brasileira venceu a Suécia por 5 a 2, com dois gols de Vavá e Pelé, além de um de Zagallo. Já em 1962, a Canarinho venceu a Tchecoslováquia por 3 a 1, com gols de Amarildo, Zito e Vavá. Nas duas ocasiões, o time brasileiro saiu atrás no placar e buscou a virada.
O Brasil teve outra chance de repetir a marca, mas bateu na trave. Campeão em 1994, a seleção brasileira foi derrotada pela França na final de 1998. Os franceses, aliás, quase entraram para o seleto grupo de campeões consecutivos, mas perderam para a Argentina na final de 2022 e não conseguiram defender o título conquistado na edição anterior, em 2018. 
Outras seleções tiveram a oportunidade de igualar o feito. A Holanda, liderada por Cruyff, teve a chance nas Copas de 1974 e 1978, mas amargou dois vices. Depois a Alemanha teve a oportunidade em 1982 e 1986, mas perdeu para Itália e Argentina, respectivamente. Os argentinos, aliás, quase igualaram a marca em 1990, mas perderam para os alemães.