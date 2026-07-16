Messi comemora a vitória da Argentina sobre a InglaterraWilliam Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Argentina pode igualar marca histórica do Brasil na Copa do Mundo
Argentinos vão ter a chance de conquistar segundo título consecutivo neste domingo (19), na final contra a Espanha
Argentina pode igualar marca histórica do Brasil na Copa do Mundo
Argentinos vão ter a chance de conquistar segundo título consecutivo neste domingo (19), na final contra a Espanha
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