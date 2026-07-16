Casillas é ídolo do Real MadridReprodução / Instagram

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Gabriel Salotti
O ex-goleiro Iker Casillas, goleiro da seleção espanhola campeã mundial de 2010, provocou a Argentina dias antes da final da Copa do Mundo. O ex-jogador publicou uma mensagem afirmando que a equipe sul-americana não vencerá o torneio e reforçou a torcida pelo time de seu país.
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"Não haverá uma quarta estrela, Argentina! Vamos pela segunda! Vamos, Espanha!", postou Casillas no X, antigo Twitter. O comentário rendeu respostas, com espanhóis o apoiando e argentinos rebatendo.
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O ex-jogador é o maior goleiro da história do Real Madrid, clube que defendeu durante 25 anos. Após passagem pelas categorias de base, estreou no time profissional em setembro de 1999 e só saiu em 2015. Conquistou, entre outros títulos, três Ligas dos Campeões, cinco Campeonatos Espanhóis e duas Copas do Rei, além da Copa do Mundo pela Espanha.

É decisão!

Espanha e Argentina se enfrentam pela final da Copa do Mundo neste domingo (19), às 16h (horário de Brasília), no estádio de Nova Jersey.