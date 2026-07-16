Messi e Yamal participaram da campanha solidária de Natal organizada por um jornal da Espanha, em 2007Reprodução / Sport
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