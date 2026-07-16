Messi e Yamal participaram da campanha solidária de Natal organizada por um jornal da Espanha, em 2007 - Reprodução / Sport

Messi e Yamal participaram da campanha solidária de Natal organizada por um jornal da Espanha, em 2007Reprodução / Sport

Publicado 16/07/2026 08:00

Rio - Muito antes da final da Copa do Mundo de 2026 , Lionel Messi e Lamine Yamal já tinham se encontrado. Em 2007, o craque argentino e a joia espanhola participaram de uma campanha solidária de Natal, organizada pelo jornal "Sport", da Espanha, em parceria com o Barcelona e a Unicef, que é uma agência da ONU dedicada a promover os direitos, a proteção e o desenvolvimento de crianças e adolescentes.

A fotografia que eternizou Messi dando banho em Yamal ganhou um significado completamente diferente com o passar dos anos. O que começou como uma ação solidária, transformou-se em uma das imagens mais emblemáticas da história recente do futebol. Após 19 anos, o destino resolveu escrever uma continuação improvável da história: um reencontro na final da Copa do Mundo de 2026.

Na época da ação, Messi tinha apenas 20 anos e começava a consolidar seu lugar entre os grandes nomes do Barcelona. Ao longo dos anos, o craque argentino construiu uma das carreiras mais vitoriosas da história do futebol e tornou-se o maior ídolo do Barcelona, onde conquistou todos os títulos possíveis e emplacou recordes.

Enquanto Messi escrevia sua história no futebol, Yamal cresceu, ingressou nas categorias de base de La Masia e foi lapidado pelo Barcelona. O jovem, ainda aos 16 anos, estreou no profissional. Após a saída do craque argentino, herdou a camisa 10 e assumiu a responsabilidade sem sentir o peso. Mesmo com apenas 19 anos, já levou a Espanha ao título europeu e empilhou títulos com o Barça.

Apesar do Barcelona ser um elo entre os jogadores, a conexão entre os dois nunca foi construída pela convivência em campo. Quando Yamal chegou ao elenco profissional, Messi já havia deixado o Barcelona. Portanto, o vínculo ficou restrito àquela fotografia. Mesmo assim, a final da Copa do Mundo coloca frente a frente o passado e o futuro do clube catalão.