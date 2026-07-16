Slavko Vin?i? no jogo entre Brasil e Marrocos - Mauro PIMENTEL / AFP

Slavko Vin?i? no jogo entre Brasil e MarrocosMauro PIMENTEL / AFP

Publicado 16/07/2026 21:57

Estados Unidos - A Fifa anunciou nesta quinta-feira (16) que o árbitro Slavko Vincic, da Eslovênia, apitará a final da Copa do Mundo de 2026, entre Espanha e Argentina. A decisão acontece no próximo domingo (19), a partir das 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Neste Mundial, ele também foi o árbitro do empate entre Brasil e Marrocos em 1 a 1, pela primeira rodada da fase de grupos. Ele ainda atuou na vitória da Argélia sobre a Jordânia por 2 a 1 (fase de grupos) e no triunfo do México sobre o Equador por 2 a 0 (16-avos de final).

Os eslovenos Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic serão os assistentes 1 e 2, respectivamente. Adham Makhadmeh, da Jordânia, será o quatro árbitro da final.

Disputa pelo terceiro lugar



A entidade também divulgou a escala para a partida entre França e Inglaterra. O árbitro será Jesús Valenzuela, da Venezuela. Os compatriotas Jorge Urrego e Tulio Morena serão os assistentes 1 e 2, respectivamente. Jalal Jayed, de Marrocos, será o quarto árbitro.

França e Inglaterra vão medir forças no sábado (18), a partir das 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens. A partida é válida pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026.