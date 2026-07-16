Franco Colapinto chegou no GP da Bélgica com a camisa da ArgentinaDivulgação / Alpine
Colapinto veste camisa de Messi na chegada no GP da Bélgica
Único piloto argentino do grid da Fórmula 1, piloto da Alpine comemorou a classificação para a final da Copa do Mundo
Colapinto veste camisa de Messi na chegada no GP da Bélgica
Único piloto argentino do grid da Fórmula 1, piloto da Alpine comemorou a classificação para a final da Copa do Mundo
Bellingham corre risco de ser desfalque na disputa pelo terceiro lugar
Meia inglês pode responder por conduta violenta
Casagrande compara Messi a Pelé e diz que torcerá por título argentino
Sul-Americanos decidem a Copa contra a Espanha
Casa Branca confirma presença de Trump na final da Copa do Mundo
Secretária de Imprensa anunciou a ida do presidente americano à decisão entre Espanha e Argentina
Elenco da França se irrita com postura de Dembélé em derrota, diz jornal
Atacante, de 29 anos, teve atitude supostamente individualista
Ibrahimovic ironiza Inglaterra após eliminação para a Argentina
Ex-atacante critica a imprensa inglesa e destaca que equipe ainda não venceu uma 'seleção de verdade'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.