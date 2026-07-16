Franco Colapinto chegou no GP da Bélgica com a camisa da Argentina - Divulgação / Alpine

Franco Colapinto chegou no GP da Bélgica com a camisa da ArgentinaDivulgação / Alpine

Publicado 16/07/2026 21:00

Rio - Franco Colapinto dividiu as atenções entre a Fórmula 1 e a Copa do Mundo nesta quinta-feira (16), no paddock do GP da Bélgica, em Spa-Francorchamps. Único argentino no grid da categoria, o piloto da Alpine apareceu com uma camisa da seleção com o nome de Lionel Messi e comentou a classificação do país para a final do Mundial.

"Foi um jogo cheio de emoções. Esse é o tipo de jogo que realmente mostra por que a Argentina é uma das maiores seleções da história do futebol. É realmente especial. Foi difícil, mas com certeza vou ficar muito mais nervoso nessa partida decisiva. Em uma partida tão importante é quando você mostra do que é feito. Fico muito feliz em ser argentino", disse Colapinto.

A Argentina garantiu a vaga na decisão após uma virada nos minutos finais contra a Inglaterra, resultado que emocionou Colapinto às vésperas da etapa da Fórmula 1. O piloto destacou o peso da vitória sobre os ingleses e afirmou que a atuação da equipe reforça a confiança para a disputa pelo título, mas evitou apontar um favorito para a final contra a Espanha.

"Eles demonstraram muito daquela garra argentina e eu fiquei muito orgulhoso, principalmente por eles não terem desistido. Será um grande jogo contra a Espanha, dois países latinos, que falam a mesma língua. É a melhor final que poderíamos pedir", declarou o piloto argentino, que vai disputar o GP da Bélgica horas antes da final da Copa do Mundo.