Walter Casagrande não poupou críticas a Ancelotti - Divulgação

Walter Casagrande não poupou críticas a AncelottiDivulgação

Publicado 16/07/2026 18:50

Rio - Ex-atacante da seleção brasileira e ídolo do Corinthians, Walter Casagrande, exaltou os feitos de Lionel Messi pela Argentina e comparou o camisa 10 a Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé.

"Lionel Messi está fazendo pela seleção argentina o que o rei Pelé fez pela seleção brasileira", disse o ex-atacante em sua coluna no portal "UOL".

Pelé disputou duas finais de Copas do Mundo e conquistou três títulos da competição. Messi irá disputar sua terceira decisão e tem até o momento uma taça e um vice. Casagrande reforçou que torcerá pelo título sul-americano.

"Como sul-americano apaixonado pelo nosso continente que sou, torcerei para a Argentina ser campeã no domingo (19) em Nova Jersey, e quem não gostar, paciência", concluiu.