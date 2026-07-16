Walter Casagrande não poupou críticas a AncelottiDivulgação

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Pedro Logato
Rio - Ex-atacante da seleção brasileira e ídolo do Corinthians, Walter Casagrande, exaltou os feitos de Lionel Messi pela Argentina e comparou o camisa 10 a Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé.
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"Lionel Messi está fazendo pela seleção argentina o que o rei Pelé fez pela seleção brasileira", disse o ex-atacante em sua coluna no portal "UOL".
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Pelé disputou duas finais de Copas do Mundo e conquistou três títulos da competição. Messi irá disputar sua terceira decisão e tem até o momento uma taça e um vice. Casagrande reforçou que torcerá pelo título sul-americano.
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"Como sul-americano apaixonado pelo nosso continente que sou, torcerei para a Argentina ser campeã no domingo (19) em Nova Jersey, e quem não gostar, paciência", concluiu.