Rio - Ídolo do Internacional, Andrés D'Alessandro, de 45 anos, recebeu críticas, depois de sua comemoração durante transmissão pelo SporTV na semifinal da Copa do Mundo entre a Argentina e a Inglaterra ter vazado. Nascido no país sul-americano, o ex-apoiador celebrou de forma efusiva a vitória de virada por 2 a 1, que levou a equipe de Lionel Messi para mais uma final.
A Argentina venceu a Inglaterra por 2 a 1 em uma virada nos acréscimos da segundo etapa, assim, classificando-se para a final da Copa do Mundo contra a Espanha. A comemoração filmada foi logo após o segundo gol.
Internautas acreditam que o comentarista estrapolou qualquer limite de respeito, e ainda reforçam, que caso fosse um brasileiro em uma emissora argentina, provavelmente seria reprimido por colegas e diretores.
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Imagine um ex-jogador brasileiro comemorando um gol da Seleção Brasileira em uma TV argentina, cercado por argentinos.
É difícil imaginar que isso terminaria bem.
Difícil imaginar, inclusive, que algum brasileiro seria convidado para comentar em TV da Argentina.
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