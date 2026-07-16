Elenco da Argentina segura faixa que diz 'As Malvinas são argentinas' - Paul Ellis / AFP

Elenco da Argentina segura faixa que diz 'As Malvinas são argentinas'Paul Ellis / AFP

Publicado 16/07/2026 16:39

vitória da Argentina sobre a Inglaterra, que resultou na classificação dos sul-americanos para a final da Copa do Mundo, voltou a trazer os holofotes para a Guerra das Malvinas. Desta vez, a Fifa abriu investigação sobre uma faixa exibida pelos jogadores da albiceleste em campo, logo após o jogo, com os dizeres "as Malvinas são argentinas". Estados Unidos - A, que resultou na classificação dos sul-americanos para a final da Copa do Mundo, voltou a trazer os holofotes para a Guerra das Malvinas. Desta vez, a Fifa abriu investigação sobre uma faixa exibida pelos jogadores da albiceleste em campo, logo após o jogo, com os dizeres "as Malvinas são argentinas".

O conflito, que envolveu os dois países em 1982, vira tema de ataques e provocações praticamente toda vez que argentinos e ingleses se enfrentam no futebol. Porém, visto que neste Mundial a Fifa tem sido rígida sobre a proibição de manifestações políticas — com bandeiras, roupas e acessórios — nos estádios, o incidente virou alvo de análise do Comitê Disciplinar.

"Como é procedimento padrão, o Comitê Disciplinar independente da Fifa está atualmente analisando os relatórios da partida e considerando as circunstâncias relevantes antes de decidir sobre eventuais medidas adicionais, com base no Código Disciplinar da Fifa", publicou a entidade, em nota oficial.

Nesta Copa do Mundo, outros casos foram proibidos pela federação internacional em virtude do teor político. O uniforme da seleção do Haiti, por exemplo, teve barrado um pequeno detalhe em referência à Batalha de Vertières, em 1803, conflito decisivo para a independência do país.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza