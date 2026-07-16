Elenco da Argentina segura faixa que diz 'As Malvinas são argentinas'Paul Ellis / AFP
Fifa abre investigação sobre faixa da Argentina em alusão às Malvinas
Frase foi exibida pelos jogadores no gramado após vitória sobre a Inglaterra
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