Harry Kane lamentou a derrota para Argentina - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Harry Kane lamentou a derrota para ArgentinaVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 16/07/2026 16:58

Rio - O atacante Harry Kane, de 32 anos, se pronunciou por meio das redes sociais nesta quinta-feira (16), um dia após a eliminação da seleção inglesa da Copa do Mundo. O atacante publicou uma mensagem aos torcedores e lamentou a derrota para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo por 2 a 1.

"Não existem palavras suficientes neste momento para descrever esse vazio que sentimos. Estivemos perto, muito perto de mais uma final, mas não foi o bastante. Demos tudo de nós nas últimas sete semanas e é difícil aceitar que não conseguimos chegar lá!", disse Harry Kane

"Sei que as expectativas são altas — e com razão; estamos batendo na trave há oito anos, mas, mais uma vez, faltou aquela peça que faltava no quebra-cabeça! Agora precisamos assimilar tudo isso e encontrar uma maneira de evoluir. Tenho muito orgulho dos rapazes e do que mostramos ao longo deste torneio — superamos jogos difíceis e ambientes hostis", completou.

A seleção inglesa abriu o placar com Anthony Gordon aos dez minutos da segunda etapa, mas a Argentina não se abalou e cresceu na partida. Aos 40, Enzo Fernández chutou de fora da área e deixou tudo igual. Já aos 47, Lautaro Martínez finalizou de cabeça para virar o jogo para a Albiceleste.

Confira a publicação de Harry Kane:

"Não existem palavras suficientes neste momento para descrever esse vazio que sentimos. Estivemos perto, muito perto de mais uma final, mas não foi o bastante. Demos tudo de nós nas últimas sete semanas e é difícil aceitar que não conseguimos chegar lá!

Sei que as expectativas são altas — e com razão; estamos batendo na trave há oito anos, mas, mais uma vez, faltou aquela peça que faltava no quebra-cabeça! Agora precisamos assimilar tudo isso e encontrar uma maneira de evoluir. Tenho muito orgulho dos rapazes e do que mostramos ao longo deste torneio — superamos jogos difíceis e ambientes hostis.



São memórias que ficarão marcadas para nós, jogadores, e tenho certeza de que para vocês, torcedores, por muito tempo! Buscar a glória nem sempre significa alcançá-la. É preciso lutar, cair, levantar e tentar de novo — e é isso que faremos; não há outro caminho a não ser continuar acreditando e insistindo.



Obrigado a cada torcedor que viajou e nos apoiou nos estádios. Obrigado a todos que torceram de casa e acreditaram em nós. Obrigado aos jogadores e à comissão técnica por tudo o que entregaram. Como sempre: ganhando ou perdendo, aprendemos e seguimos em frente!".

* Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob a supervisão de Pedro Logato