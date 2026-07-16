Rio - O pentacampeão e ídolo do Corinthians, Vampeta, vem sendo visto como o "vidente da Copa do Mundo" depois de acertar alguns resultados da competição. O ex-volante deixou alguns torcedores aliviados ao afirmar que a Espanha irá derrotar a Argentina na final do torneio.
O próprio já havia cravado que o Brasil passaria pelo Japão, mas com dificuldade, na segunda fase, a partida terminou 2 a 1 com gol nos acréscimos do segundo tempo. Também acertou que o Brasil seria eliminado pelo Noruega por 2 a 1, nas oitavas de finais, ressaltando os dois gols de Erling Haaland.
Enquanto, a mais recente foi a vitória da Espanha, na última terça-feira (14), por 2 a 0 sobre a França, o duelo foi válido pela semifinal da Copa. Na ocasião, Vampeta afirmou que os espanhóis se classificariam, sendo contrário ao favoritismo francês.
Agora, a final da Copa do Mundo, entre Espanha e Argentina, ocorrerá no domingo (19), no Met Life Stadium, em Nova York, às 16h (de Brasília).
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Vampeta, sobre a final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina:
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