Lamine Yamal garantiu vaga na final após a seleção espanhola bater a França nas semis - Luke Hales / Getty Images via AFP

Lamine Yamal garantiu vaga na final após a seleção espanhola bater a França nas semisLuke Hales / Getty Images via AFP

Publicado 16/07/2026 15:00

Uma das maiores esperanças dos espanhóis para enfrentar a Argentina na final da Copa do Mundo, o jovem Lamine Yamal terá um grande desfalque na decisão. O craque de 19 anos não contará com a presença de seu pai, Mounir Nasraoui, na arquibancada do MetLife Stadium, por causa de uma questão médica.

Em entrevista ao programa espanhol "Y Ahora Sonsoles", o pai do astro admitiu que escolheu não viajar aos Estados Unidos, para assistir ao filho em sua primeira decisão de Mundial, pois tem um diagnóstico de epilepsia. Segundo ele, o distúrbio neurológico poderia causar crises repentinas devido ao estresse.

"Sou uma pessoa epiléptica. Preciso tomar muitos medicamentos todos os dias e pode acontecer de eu ter uma crise de epilepsia. Posso estar aqui, neste exato momento, sob o efeito do estresse ou da emoção, e ter uma crise sem nem perceber", disse Mounir.



"Então, é preciso sempre refletir bem sobre as coisas. Antes de viajar, é preciso pensar em mim, nele (Yamal) e em todas as pessoas que estão ao redor, você entende? Eu correria o risco de causar problemas. Por isso, é melhor ficar em casa e assistir a tudo daqui", completou o marroquino.

Espanha e Argentina decidem o título da Copa do Mundo neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, nos Estados Unidos. O duelo marca o reencontro entre os craques Lamine Yamal e Lionel Messi , e põe frente a frente os atuais campeões da Eurocopa e da Copa América.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato