Zlatan Ibrahimovic, ex-atacante sueco - Franck Fife / AFP

Zlatan Ibrahimovic, ex-atacante suecoFranck Fife / AFP

Publicado 16/07/2026 17:50 | Atualizado 16/07/2026 17:54

Estados Unidos - A eliminação da Inglaterra para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo rendeu críticas de Zlatan Ibrahimovic. Em entrevista ao site 'mypartner.com', o ex-atacante afirmou que os ingleses ainda não provaram seu valor diante das principais seleções do mundo e aproveitou para alfinetar a imprensa do país.



Para o sueco, a derrota por 2 a 1 para os argentinos evidenciou a diferença entre enfrentar equipes de menor expressão e disputar jogos decisivos contra potências do futebol.



"Quantas vezes a Inglaterra venceu uma seleção de verdade? Ontem eles jogaram contra uma seleção de verdade em um grande torneio. Venceram a Noruega. Com todo o respeito à Noruega, não é uma seleção de verdade."



"A Inglaterra mostrou espírito de luta, mostrou sua mentalidade. Quando você vence uma seleção de verdade, aí sim você começa a falar. Mas eu conheço a imprensa inglesa, eles gostam de fofoca, gostam de propaganda para se promoverem, para se tornarem grandes", completou.



Apesar da eliminação, os ingleses ainda voltam a campo pela Copa do Mundo de 2026. Neste sábado (18), às 18h (de Brasília), enfrentarão a França, em Miami, na disputa pelo terceiro lugar.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca sob a supervisão de Pedro Logato