Jude Bellingham em ação pela InglaterraVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia
A situação ocorreu após o apito final da semifinal entre Inglaterra e Argentina, vencida pela Albiceleste por 2 a 1. Barco entrou em campo para comemorar a classificação. Enquanto celebrava a vaga na final, o meia argentino levou um tapa de Bellingham na parte de trás da cabeça.
De acordo com as regras da IFAB, "um jogador que, quando não está disputando a bola, atinge deliberadamente um adversário na cabeça ou no rosto com mãos ou braços é culpado de conduta violenta, a menos que a força utilizada tenha sido insignificante". Com isso, o atleta inglês pode ser punido e ser desfalque na decisão do terceiro lugar.
O meio-campista do Real Madrid, ao lado de Harry Kane, vem sendo um dos destaques da Inglaterra na competição. Cada um já marcou seis gols no torneio - eles lideram a seleção no quesito.
França e Inglaterra se enfrentam no próximo sábado (18), às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a decisão será nos pênaltis.
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