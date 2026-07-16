Jude Bellingham em ação pela Inglaterra - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Jude Bellingham em ação pela InglaterraVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 16/07/2026 20:04

Estados Unidos - A Inglaterra pode ter um desfalque importante para a disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, contra a França. Jude Bellingham corre o risco de ser suspenso para o jogo do próximo sábado (18) após dar um tapa em Valentín Barco, da Argentina.



A situação ocorreu após o apito final da semifinal entre Inglaterra e Argentina, vencida pela Albiceleste por 2 a 1. Barco entrou em campo para comemorar a classificação. Enquanto celebrava a vaga na final, o meia argentino levou um tapa de Bellingham na parte de trás da cabeça.





De acordo com as regras da IFAB, "um jogador que, quando não está disputando a bola, atinge deliberadamente um adversário na cabeça ou no rosto com mãos ou braços é culpado de conduta violenta, a menos que a força utilizada tenha sido insignificante". Com isso, o atleta inglês pode ser punido e ser desfalque na decisão do terceiro lugar.



O meio-campista do Real Madrid, ao lado de Harry Kane, vem sendo um dos destaques da Inglaterra na competição. Cada um já marcou seis gols no torneio - eles lideram a seleção no quesito.



França e Inglaterra se enfrentam no próximo sábado (18), às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a decisão será nos pênaltis. Leia mais: Milei diz que não irá à final da Copa do Mundo por superstição De acordo com as regras da IFAB, "um jogador que, quando não está disputando a bola, atinge deliberadamente um adversário na cabeça ou no rosto com mãos ou braços é culpado de conduta violenta, a menos que a força utilizada tenha sido insignificante". Com isso, o atleta inglês pode ser punido e ser desfalque na decisão do terceiro lugar.O meio-campista do Real Madrid, ao lado de Harry Kane, vem sendo um dos destaques da Inglaterra na competição. Cada um já marcou seis gols no torneio - eles lideram a seleção no quesito.França e Inglaterra se enfrentam no próximo sábado (18), às 18h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo. Em caso de empate, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a decisão será nos pênaltis.

* Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob a supervisão de João Alexandre Borges