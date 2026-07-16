Houve pequena confusão ao fim da partida com jogadores da Inglaterra irritados com a comemoração da ArgentinaVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia
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Publicação inglesa reúne episódios que considera exemplos de antijogo contra a Inglaterra
Lances de Messi e pedidos de expulsão
Comemoração da Argentina entra na lista
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