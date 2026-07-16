Houve pequena confusão ao fim da partida com jogadores da Inglaterra irritados com a comemoração da Argentina - Vanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Houve pequena confusão ao fim da partida com jogadores da Inglaterra irritados com a comemoração da ArgentinaVanessa Carvalho/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 16/07/2026 10:52 | Atualizado 16/07/2026 10:53

enumerou 31 momentos longo da semifinal para sustentar a tese de que os argentinos recorreram a "truques sujos" para o que chamaram de "malandragem".

A atitude dos jogadores da Argentina durante a vitória sobre a Inglaterra por 2 a 1 , que garantiu a vaga na final da Copa do Mundo, gerou muitas críticas da imprensa inglesa. O jornal Telegraph, por exemplo,para sustentar a tese de que os argentinos recorreram a "truques sujos" para o que chamaram de "malandragem".

O levantamento percorre cronologicamente o confronto e reúne de tudo: atitudes consideradas provocativas, catimba, faltas mais duras e sem a bola e até tentativas de pressionar a arbitragem. Para a publicação, o comportamento da seleção argentina influenciou o andamento do jogo em diversos momentos.



Um dos "truques sujos" foi: "A tática argentina de impedir a construção de jogadas fica evidente quando, segundos após o reinício da partida, Enzo Fernández chega atrasado em uma dividida com Anderson".

Lances de Messi e pedidos de expulsão



Entre os episódios destacados estão faltas que deveriam ser de cartão amarelo, reclamações constantes dirigidas ao árbitro e lances envolvendo Lionel Messi. O Telegraph aponta, inclusive, que os sul-americanos tentaram convencer a arbitragem a expulsar Harry Kane.



Nem mesmo os dribles de Messi escaparam das observações feitas pelo jornal, que também criticou supostas estratégias para deixar a partida mais lenta.



Comemoração da Argentina entra na lista



No segundo tempo, o Telegraph destacou lances mais duros envolvendo Cristian Romero, Giuliano Simeone, Nahuel Molina e cita agressividade dos jogadores, até mesmo incluindo um "leve empurrão" de Messi. O jornal ainda citou a comemoração de Enzo Fernández diante de Jordan Pickford após o gol da virada e acusou Emiliano Martínez de fazer cera nos minutos finais para gastar tempo.



As críticas não ficaram restritas aos 90 minutos. O periódico incluiu as comemorações da Argentina depois do apito final entre os episódios considerados provocativos. Isso gerou empurrões e discussões logo após o encerramento da partida.

O jornal também mencionou a exibição da faixa com a mensagem "Malvinas são argentinas" durante a festa dos classificados.





