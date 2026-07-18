Publicado 18/07/2026 00:00

O Flamengo sonha com a contratação de Thiago Almada e promete ir com carga máxima na abertura da janela de transferências, a partir de segunda-feira. O Rubro-Negro prepara uma oferta de 30 milhões de dólares (cerca de R$ 153 milhões) por 50% dos direitos econômicos do meia argentino, de acordo com o UOL. A diretoria entende que a chegada do jogador seria um reforço de peso para elevar o nível técnico do elenco e aumentar as opções para a sequência da temporada.

Thiago Almada vai definir o futuro somente após a final da Copa do Mundo. Campeão mundial em 2022, o meia pode conquistar o bicampeonato amanhã, diante da Espanha. O Flamengo, por sua vez, aguarda a decisão e tenta convencê-lo a retornar para o futebol brasileiro. No momento, o desejo do argentino é permanecer na Europa, onde acredita que ainda pode se firmar em um clube de alto nível e seguir disputando as principais competições do continente.