Vasco foi derrotado pelo Vitória no Barradão por 1 a 0 - Victor Ferreira / EC Vitória

Vasco foi derrotado pelo Vitória no Barradão por 1 a 0Victor Ferreira / EC Vitória

Publicado 17/07/2026 13:30 | Atualizado 17/07/2026 13:40

Rio - O Vasco voltou a jogar após mais de um mês, mas os mesmos problemas continuam tirando o sono dos vascaínos. Na retomada da temporada, o Cruz-Maltino sofreu mais uma vez com falhas individuais e perdeu para o Vitória por 1 a 0 , nesta última quinta-feira (16), no Barradão, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Ninguém sofreu com mais erros individuais do que o Vasco no Brasileirão, segundo os dados do "SofaScore". A falha do volante Cauan Barros no gol de Renato Kayzar foi a oitava do Cruz-Maltino na competição, que vive um drama na zona de rebaixamento.

A derrota também marcou a estreia do técnico Pedro Emanuel. O treinador português, que foi apresentado na última segunda-feira (13), teve apenas três dias de treino antes do primeiro jogo. Logo na primeira partida, o novo comandante vascaíno já viu muitos problemas para corrigir.

O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), contra o Independiente Medellín, da Colômbia, fora de casa, pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. Agora, o técnico Pedro Emanuel terá mais alguns dias de trabalho para conhecer mais o seu elenco e implementar seu estilo.