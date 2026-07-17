Vasco foi derrotado pelo Vitória no Barradão por 1 a 0Victor Ferreira / EC Vitória
Vasco acumula falhas individuais e se complica no Brasileirão
Cruz-Maltino expõe problemas em estreia de Pedro Emanuel
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Vasco encerra primeiro turno do Brasileirão sem vencer como visitante
Clube teve quatro empates e cinco derrotas longe de São Januário na competição até agora
Pedro Emanuel cita forma como Vasco sofreu o gol: 'Também nos abateu'
Cruz-Maltino perdeu para o Vitória por 1 a 0; Barros foi desarmado, e Renato Kayzer ficou com a bola dentro da área para marcar
Na estreia de Pedro Emanuel, Vasco perde para o Vitória e segue no Z-4
Cruz-Maltino soma 20 pontos e aparece na 17ª posição do Campeonato Brasileiro
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Cruz-Maltino encara o Vitória nesta quinta-feira (16), a partir das 19h30, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro
Postagem de Marino Hinestroza incomoda vascaínos nas redes sociais
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