Postagem de atleta Marino Hinestroza, via Instagram - Reprodução/ Instagram @maarii_angulo

Postagem de atleta Marino Hinestroza, via InstagramReprodução/ Instagram @maarii_angulo

Publicado 16/07/2026 17:04

Rio - Alvo de críticas da torcida do Vasco da Gama, Marino Hinestroza, de 24 anos, fez uma postagem que gerou incômodo em alguns torcedores. Ele publicou uma foto com uma canção que fala sobre infelicidade e vontade de voltar ao passado. Alguns vascaínos repercutiram a situação nas redes sociais.

O trecho da música que o atleta escolheu diz "Aonde foi o passado que não vai voltar? Aonde foi seu sorriso que me fazia voar? Onde ficou a chave da nossa ilusão? Aonde a alegria do seu coração? E vai embora, como tudo vai, como a água do rio em direção ao mar (...)", do grupo Los Del Fuego, Dónde Estás Corazón.

Marino Hinestroza era destaque no Atlético Nacional, despertou interesse de Fluminense e Botafogo. O Vasco desembolsou algo em torno de 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 27 milhões na cotação da época) por 80% dos direitos do colombiano em janeiro. Desde a chegada, o colombiano, de 24 anos, soma 18 jogos sem nenhum gol e nenhuma assistência.

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