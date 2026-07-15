Hugo Moura estava no Vasco desde abril de 2024, quando foi contratado junto ao Athletico-PR - Matheus Lima / Vasco

Hugo Moura estava no Vasco desde abril de 2024, quando foi contratado junto ao Athletico-PRMatheus Lima / Vasco

Publicado 15/07/2026 17:29

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“Hoje me despeço desse clube gigante. Defender o Vasco foi um privilégio e uma responsabilidade que tive a honra de viver ao longo desses três anos. Foram mais de 100 jogos vestindo essa camisa, vivendo momentos bons, outros desafiadores, mas sempre com entrega, profissionalismo e respeito”, escreveu o jogador.



“Agradeço a todos os companheiros, comissões técnicas, funcionários e, principalmente, à torcida. Obrigado pelo apoio, pela cobrança e por fazer parte dessa caminhada tão especial. Levo comigo aprendizados, amizades e memórias que ficarão para sempre na minha história e no meu coração. Obrigado por tudo”, completou. “Hoje me despeço desse clube gigante. Defender o Vasco foi um privilégio e uma responsabilidade que tive a honra de viver ao longo desses três anos. Foram mais de 100 jogos vestindo essa camisa, vivendo momentos bons, outros desafiadores, mas sempre com entrega, profissionalismo e respeito”, escreveu o jogador.“Agradeço a todos os companheiros, comissões técnicas, funcionários e, principalmente, à torcida. Obrigado pelo apoio, pela cobrança e por fazer parte dessa caminhada tão especial. Levo comigo aprendizados, amizades e memórias que ficarão para sempre na minha história e no meu coração. Obrigado por tudo”, completou.

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Hugo Moura estava no Vasco desde abril de 2024, quando foi contratado junto ao Athletico-PR. Em meio a altos e baixos, fez quatro gols e deu sete assistências em 119 jogos.