Hugo Moura estava no Vasco desde abril de 2024, quando foi contratado junto ao Athletico-PRMatheus Lima / Vasco
“Hoje me despeço desse clube gigante. Defender o Vasco foi um privilégio e uma responsabilidade que tive a honra de viver ao longo desses três anos. Foram mais de 100 jogos vestindo essa camisa, vivendo momentos bons, outros desafiadores, mas sempre com entrega, profissionalismo e respeito”, escreveu o jogador.
“Agradeço a todos os companheiros, comissões técnicas, funcionários e, principalmente, à torcida. Obrigado pelo apoio, pela cobrança e por fazer parte dessa caminhada tão especial. Levo comigo aprendizados, amizades e memórias que ficarão para sempre na minha história e no meu coração. Obrigado por tudo”, completou.
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