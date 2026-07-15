Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco
O Gigante da Colina é um dos piores visitantes na tabela, com quatro empates e quatro derrotas. O curioso é que, apesar do péssimo retrospecto longe de São Januário, o time carioca só não balançou a rede adversária uma vez - contra o Corinthians, na Neo Química Arena.
A expectativa é que a chegada do técnico português dê uma injeção de ânimo no elenco para, assim, encerrar o incômodo jejum.
Para além de selar o fim da sequência negativa, o Vasco precisa ganhar para sair da zona de rebaixamento. Neste momento, soma 20 pontos e ocupa a 17ª posição.
Os jogos do Vasco como visitante no Brasileiro
. Santos 2x1 Vasco - 26/02 (4ª rodada)
. Cruzeiro 3x3 Vasco - 15/03 (6ª rodada)
. Coritiba 1x1 Vasco - 01/04 (9ª rodada)
. Remo 1x1 Vasco - 11/04 (11ª rodada)
. Corinthians 1x0 Vasco - 26/04 (13ª rodada)
. Flamengo 2x2 Vasco - 03/05 (14ª rodada)
. Internacional 4x1 Vasco - 16/05 (16ª rodada)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.