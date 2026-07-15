Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Matheus Lima / Vasco

Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco

Publicado 15/07/2026 15:42

O Gigante da Colina é um dos piores visitantes na tabela, com quatro empates e quatro derrotas. O curioso é que, apesar do péssimo retrospecto longe de São Januário, o time carioca só não balançou a rede adversária uma vez - contra o Corinthians, na Neo Química Arena.A expectativa é que a chegada do técnico português dê uma injeção de ânimo no elenco para, assim, encerrar o incômodo jejum.