Jair domina a bola em treino no CT Moacyr Barbosa - Matheus Lima / Vasco

Jair domina a bola em treino no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco

Publicado 15/07/2026 11:59

Rio — O Vasco terá o retorno de Jair para a partida contra o Vitória, na volta do Campeonato Brasileiro. O volante se recuperou de uma lesão no joelho e ficará à disposição do técnico Pedro Emanuel.

O atleta estava fora de combate desde agosto de 2025, quando o Cruz-Maltino enfrentou o Sport. Na ocasião, o atleta sofreu uma entrada dura ainda no primeiro tempo e precisou ser substituído. Exames constataram uma lesão multiligamentar complexa no joelho direito.

Outros jogadores no departamento médico

Além dele, outro volante está próximo de retornar aos gramados: Euder. Ele vinha sendo relacionado para jogos dos profissionais no fim do ano passado, mas rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) em partida na Copa do Brasil sub-20, no último mês de outubro.

Agora com 21 anos, o atleta está em fase final de transição ao campo e deve ser reintegrado ao elenco em breve.



O time ainda tem Mateus Carvalho no departamento médico. Ele continua em recuperação de uma lesão no joelho, sofrida em dezembro, no aquecimento do jogo de ida da final da Copa do Brasil 2025.

Vitória e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (16), no Barradão, pela 19ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino é o 17º colocado no torneio e busca voltar da Bahia com os três pontos, em jogo que marca a estreia de Pedro Emanuel no comando da equipe.