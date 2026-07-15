Nelson Deossa joga no Real Betis, da Espanha - Reprodução Internet

Nelson Deossa joga no Real Betis, da EspanhaReprodução Internet

Publicado 15/07/2026 17:51 | Atualizado 15/07/2026 17:51





As conversas chegaram a perder força após o afastamento do presidente Pedrinho por decisão judicial, mas foram retomadas com o retorno do dirigente ao Conselho de Administração da SAF. Desde então, as tratativas avançaram e estão próximas de um desfecho positivo.

Rio - O Vasco está perto de anunciar a contratação do volante colombiano Nelson Deossa, de 26 anos, atualmente no Real Betis, da Espanha. Segundo informações do jornalista Lucas Pedrosa, o jogador já possui um acordo verbal com o Cruz-Maltino, e a diretoria aguarda apenas o retorno final do clube espanhol para concluir a negociação.As conversas chegaram a perder força após o afastamento do presidente Pedrinho por decisão judicial, mas foram retomadas com o retorno do dirigente ao Conselho de Administração da SAF. Desde então, as tratativas avançaram e estão próximas de um desfecho positivo.

O negócio foi estruturado em um modelo de empréstimo com opção de compra. A operação gira em torno de 10 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões), valor que poderá ser quitado em até quatro anos. Para fechar o acordo, o Real Betis exigiu garantias financeiras, que já foram apresentadas pelo Vasco.



A diretoria cruz-maltina também negociou metas consideradas acessíveis para que a opção de compra se transforme em obrigação. A estratégia é concluir a aquisição definitiva apenas a partir de 2027, período em que o investidor Marcos Faria Lamacchia deve assumir o comando da SAF vascaína.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de João Alexandre Borges.