Salvador - O Vasco divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Vitória, que acontecerá nesta quinta-feira (16), a partir das 19h30, no Barradão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcará a estreia do técnico Pedro Emanuel à frente do time.
Para a partida, o português contará com Jair, que não disputa uma partida oficial desde o fim de agosto de 2025. Ele se machucou na vitória por 3 a 2 sobre o Sport e precisou passar por cirurgia no joelho direito. Após passar por exames na época, os médicos constataram lesões nos ligamentos cruzado anterior e colateral medial, além de meniscos e lesão osteocondral (na cartilagem e no osso).
Recuperado, o volante volta a ficar à disposição. Pedro Emanuel também contará com Andrés Gómez, que estava a serviço da seleção da Colômbia na Copa do Mundo.
Por outro lado, o zagueiro Saldivia está fora. "O atleta queixou-se de dor na panturrilha esquerda, após trauma direto. Realizou ressonância que evidenciou estiramento musculotendíneo. No momento, encontra-se em fase final de transição. Já realiza algumas atividades com o grupo", diz o comunicado do Vasco.
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