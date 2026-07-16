Jair retorna ao Vasco contra o Vitória - Matheus Lima / Vasco

Jair retorna ao Vasco contra o VitóriaMatheus Lima / Vasco

Publicado 16/07/2026 17:30 | Atualizado 16/07/2026 18:19

Salvador - O Vasco divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Vitória, que acontecerá nesta quinta-feira (16), a partir das 19h30, no Barradão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcará a estreia do técnico Pedro Emanuel à frente do time.

Para a partida, o português contará com Jair, que não disputa uma partida oficial desde o fim de agosto de 2025. Ele se machucou na vitória por 3 a 2 sobre o Sport e precisou passar por cirurgia no joelho direito. Após passar por exames na época, os médicos constataram lesões nos ligamentos cruzado anterior e colateral medial, além de meniscos e lesão osteocondral (na cartilagem e no osso).

Recuperado, o volante volta a ficar à disposição. Pedro Emanuel também contará com Andrés Gómez, que estava a serviço da seleção da Colômbia na Copa do Mundo.

Por outro lado, o zagueiro Saldivia está fora. "O atleta queixou-se de dor na panturrilha esquerda, após trauma direto. Realizou ressonância que evidenciou estiramento musculotendíneo. No momento, encontra-se em fase final de transição. Já realiza algumas atividades com o grupo", diz o comunicado do Vasco.

Confira a lista de relacionados

Relacionados do Vasco para enfrentar o Vitória em Salvador



Boletim Médico:



: o atleta queixou-se de dor na panturrilha esquerda, após trauma direto. Realizou ressonância que evidenciou estiramento musculotendíneo. No momento, encontra-se em fase final de… pic.twitter.com/1ALvp8tJ1B — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 16, 2026

GOLEIROS: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Pablo;

DEFENSORES: Cuesta, Cuiabano, Lucas Freitas, Lucas Piton, Paulo Henrique, Puma Rodríguez e Robert Renan;

MEIO-CAMPISTAS: Barros, Jair, JP, Johan Rojas, Ramon Rique, Tchê Tchê e Thiago Mendes;

ATACANTES: Adson, Andrés Gómez, Brenner, David, Marino Hinestroza, Nuno Moreira e Spinelli.