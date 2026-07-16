Diego Carlos, em pé, jogou pelo Aston Villa - Vincent Carchietta / Getty Images via AFP

Diego Carlos, em pé, jogou pelo Aston VillaVincent Carchietta / Getty Images via AFP

Publicado 16/07/2026 10:31

Rio — O Vasco buscou informações sobre o zagueiro Diego Carlos, do Fenerbahçe, para uma possível negociação. O Cruz-Maltino quer contratar um jogador experiente para o setor defensivo, um dos mais criticados do time em 2026, conforme o canal 'Atenção, Vascaínos!'.

O atleta estava emprestado ao Como, da Itália, onde disputou 31 jogos na última temporada, mas recentemente, retornou ao clube turco, com quem tem contrato até o meio de 2028.

Diego Carlos tem 33 anos e tem experiência no futebol europeu, com passagens por clubes como Sevilla, Aston Villa e Nantes. Ganhou a medalha de ouro na Olimpíada 2021 e já foi convocado para a seleção principal.