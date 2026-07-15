Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Matheus Lima / Vasco

Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco

Publicado 15/07/2026 16:32

Pedro Emanuel poderá comandar o Vasco à beira do campo contra o Vitória, na quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília) pela 19ª rodada do Brasileirão. O técnico português foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) e já está regularizado para trabalhar no futebol brasileiro.



Contratado para o lugar de Renato Gaúcho, o novo comandante vascaíno chegou ao Rio na sexta-feira (10) e teve três treinos para começar a impor sua forma de jogar. Sem muito tempo, ele estreará já com a necessidade de vencer.



Vasco está na zona de rebaixamento do Brasileirão, na 17ª posição, com apenas 20 pontos em 18 rodadas. Para respirar no campeonato, o time

Afinal, o, com apenas 20 pontos em 18 rodadas. Para respirar no campeonato, o time terá de vencer a primeira como visitante nesta edição de 2026

Vasco já está em Salvador e com 'reforços'



Pedro Emanuel não é a única novidade do Cruz-Maltino para o jogo contra o Vitória. De volta após defender a seleção da Colômbia na Copa do Mundo, Andrés Gómez viajou com a delegação vascaína e deve ser relacionado.



Além do atacante, Jair é outro que está de volta. Ele não atua desde outubro de 2025, quando rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito, em outubro de 2025.