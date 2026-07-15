Hugo Moura está deixando o VascoMatheus Lima | Vasco da Gama
Hugo Moura assina com equipe saudita e deixa o Vasco
Jogador, de 28 anos, estava no Cruz-Maltino desde 2024
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