Hugo Moura está deixando o Vasco - Matheus Lima | Vasco da Gama

Hugo Moura está deixando o VascoMatheus Lima | Vasco da Gama

Publicado 15/07/2026 11:49

Rio - O volante Hugo Moura, de 28 anos, está deixando o Vasco. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o brasileiro realizou exames médicos e assinou contrato com o Al-Fayha, da Arábia Saudita, por duas temporadas.

Hugo Moura chegou ao Vasco em abril de 2024. No total, o volante entrou em campo em 117 jogos. Ele anotou quatro gols e deu sete assistências. Ele alternou altos e baixos no clube carioca.

O atleta era um dos jogadores que o Cruz-Maltino avaliava a saída no meio da temporada. A mudança no comando técnico do clube gerou uma possibilidade de permanência, mas a transferência foi finalizada.

Revelado na base do Flamengo, o volante passou pelo Coritiba, emprestado e pelo Athletico-PR, também ainda pertencendo ao clube carioca. Em 2022 foi comprado pelo Furacão. Dois anos depois, acabou negociado com o Vasco.