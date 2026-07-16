Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Matheus Lima / Vasco

Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco

Publicado 16/07/2026 09:03

O Vasco volta a campo após a pausa da Copa do Mundo nesta quinta-feira (16) para enfrentar o Vitória, às 19h30, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão. Mesmo no período sem jogos, o Cruz-Maltino teve bastidores agitados nas últimas semanas, com a saída do técnico Renato Gaúcho e a chegada do português Pedro Emanuel, que fará sua estreia pelo time carioca.

Onde assistir

O jogo será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

Como chega o Cruz-Maltino





A escalação do time deve ser: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Cuiabano; Barros, Thiago Mendes; Adson, Rojas, Nuno Moreira; Spinelli.



LEIA MAIS: Vasco encaminha contratação de Nelson Deossa junto ao Real Betis O Vasco está no 17º lugar do Brasileirão, com 20 pontos, e precisa se recuperar para sair da zona de rebaixamento. Apesar disso, Pedro Emanuel não deve promover grandes mudanças na equipe, pois teve menos de uma semana para conhecer o time. O treinador terá o reforço de Jair, que se recuperou de uma grave lesão no joelho. Andrés Gómez é dúvida, após ter voltado da Copa do Mundo pela seleção colombiana.A escalação do time deve ser: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Cuiabano; Barros, Thiago Mendes; Adson, Rojas, Nuno Moreira; Spinelli.

Provável escalação do Vitória

O time baiano está na 13ª posição do Campeonato Brasileiro. A equipe titular deve seguir a mesma base em relação às escalações montadas antes da pausa da Copa do Mundo. Os reforços Brítez, Pochettino e Walace, contratados para o segundo semestre, devem começar a partida no banco de reservas.



Portanto, o treinador Jair Ventura deve mandar a campo: Lucas Arcanjo, Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê.

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)