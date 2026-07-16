Momento em que Barros é desarmado - Reprodução / Premiere

Momento em que Barros é desarmadoReprodução / Premiere

Publicado 16/07/2026 21:26

Salvador - Em partida que marcou a estreia do técnico Pedro Emanuel, o Vasco perdeu para o Vitória por 1 a 0 no Barradão, na noite desta quinta-feira (16), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo saiu depois de um vacilo. Robert Renan tocou para Barros, mas o volante demorou para tomar uma decisão e foi desarmado. A bola ficou com Renato Kayzer, que finalizou para abrir o placar.

O Gigante da Colina segue na zona de rebaixamento. O Vasco soma 20 pontos e aparece na 17ª posição do Brasileirão.

Agora, o Cruz-Maltino vira a chave para a Sul-Americana. A equipe de Pedro Emanuel vai enfrentar o Independiente Medellín (COL) na próxima quarta-feira (22), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot. A partida é válida pelo jogo de ida dos playoffs da competição.

O jogo

Neste retorno do Campeonato Brasileiro, Vitória e Vasco fizeram um primeiro tempo de pouquíssima inspiração e muitos erros no Barradão. O Cruz-Maltino sequer conseguiu assustar a meta defendida pelo goleiro Lucas Arcanjo.

O time baiano também fez muito pouco, mas na reta final até teve o que seriam as principais oportunidades da etapa inicial. A primeira veio com Erick, que conseguiu abrir espaço na área, mas mandou por cima do gol. Já nos acréscimos, Léo Jardim fez uma boa defesa em chute de fora da área de Baralhas.

No retorno do intervalo, o Vasco teve seu primeiro grande. A bola chegou até Puma Rodríguez, que estava livre na área. Ele, porém, finalizou cruzado para fora do gol.

O Gigante da Colina conseguiu crescer na partida com a entrada de Andrés Gómez e passou a chegar mais vezes. Entretanto, em meio a esse momento em que o Vasco era melhor em campo, o Vitória abriu o placar.

Robert Renan tocou para Barros, que demorou para se decidir e foi desarmado. A bola ficou com Renato Kayzer. Dentro da área e cara a cara com Léo Jardim, o atacante não desperdiçou a oportunidade e abriu o placar aos 24 minutos.

Logo depois do gol, foi a vez do Vitória vacilar na zaga, mas o Vasco não conseguiu aproveitar a oportunidade. No fim das contas, o Cruz-Maltino produziu pouco para empatar a partida e saiu de campo com a derrota por 1 a 0.